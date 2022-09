"U jednom trenutku, nakon pauze, iz DF-a su, kad je Mandić povukao svoju kandidaturu, izrazili spremnost da podrže Abazovića za premijera", kazao je Konatar

Šef poslaničkog kluba "Crno na bijelo" Miloš Konatar (URA) kazao je da se na današnjem sastanku predstavnika stranaka bivše parlamentarne većine nisu približili dogovoru.

"Apsolutno sam siguran da to nismo uradili jer su partije i pojedinci koji su srušili Vladu 19. avgusta s DPS-om prave odstupnicu da dogovor koji su imali s DPS-om uđe u drugi čin i svoju završnu fazu. Nismo bili ultimativni, već transparentni", rekao je Konatar na pres konferenciji nakon sastanka.

Kazao je kako smatraju da dosadašnji premijer Dritan Abazović treba da nastavi svoj posao.

"Prva tačka sporazuma glasi da treba intenzivirati borbu protiv kriminala i korupcije. Pošto je Abazović to i do sada činio i ima rezultate, to treba da nastavi", dodao je on.

Konatar je rekao da je bio i predlog da jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić bude mandatar, ali da su onda iz Demokrate rekli da im je to neprihvatljivo i da ne ispunjava njihov uslov da mandatar i predsjednik Skupštine - budu žene.

"Zbog tog stava i ultimatuma nemamo dogovor. Ni gospodin Lekić nije žena. On ne ispunjava uslove Demokrata... Devetnaestog avgusta smo nudili rekonstrukciju koja nije prihvaćena. Mandat je danas u rukama Đukanovića. Ostavljam neki prostor da do dogovora dođe", kazao je Konatar, prenose Vijesti.





Rekao je da nisu ultimativno odbili da premijer bude lider Demosa Miodrag Lekić.

"Kostatovali smo da postoji još jedan... Nijedan kandidat ne ispunjava uslove Demokrata - nisu žene. S tim uslovljavanjem malo smo dalje. Takav predlog je apsurdan."

"Nismo čuli ime bolje kandidata od Abazovića kad je u pitanju ovaj segment. Uslov da kandidat mora biti žena je način da se dogovor minira i da se krene u dogovor s DPS-om", zaključio je Konatar, saopštavaju Vijesti.

Na pitanje jesu li spremni da podnesu odgovornost ako dođe do kraha pregovora, Konatar nije direktno odgovorio, već je rekao da u GP URA "upiru prstom" poslanici Demokrata i oni koji su "u orbiti Demokrata".

Upitan hoće li URA povući Abazovićevu kandidaturu, odgovorio je:

"Nije ovdje pitanje povlačenja Abazovića. Nemamo ono što su uslovi Demokrata. Nismo prepreka dogovoru. U jednom trenutku, nakon pauze, iz DF-a su, kad je Mandić povukao svoju kandidaturu, izrazili spremnost da podrže Abazovića za premijera."

Konatar je kazao da potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak (PzP) i bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović nisu bile zvanični kandidati, jer to nisu prihvatili iz DF-a, zato što njih dvije "gravitiraju ka tom savezu", prenose Vijesti.