"Pozivam Abazovića da pokaže da je Crna Gora važnija od svega i da dogovor nema alternativu", kazao je lider Prave.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je, nakon sastanka predstavnika stranaka bivše parlamentarne većine, kako smatra da i dalje imaju šanse za dogovor.

Ukazao je da se jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić odrekao svoje kandidature za mandatara, kao gest da dođe do dogovora, te da je to prije njega uradio i lider Demokrata Aleksa Bečić, prenose Vijesti.



"Takvu informaciju, međutim, ne možemo da dobijemo od Građanskog pokreta URA i njihovog lidera Abazovića. Put do rješenja je da Abazović uradi ono što su uradili Bečić i Mandić. Pozivam Abazovića da pokaže da je Crna Gora važnija od svega i da dogovor nema alternativu", rekao je Milačić na pres konferenciji u Skupštini.

Smatra da Abazović trenutno stoji jedini na putu dogovora.

"Ako odustane predstavnik i lider 20 poslanika, ako odustane lider koji predvodi devet poslanika, zar ne bi bilo dobro da to uradi lider koji predstavlja tri ili četiri poslanika. Ima nade. Pozivam sve da pokažu da nam je dogovor preči od bilo čega. Hajde, Dritane, da sjednemo i krenemo iz početka. Ako se to ne desi, onda ćemo možda moći osnovano da sumnjamo da kod njega i GP URA nije bilo želje da dođe do dogovora, nego želje da se iz mandata tehničkog premijera pripremaju izbori. Zapalile se fotelje ako su važnije od dogovora, Crne Gore i 30. avgusta 2020", rekao je on.

Kazao je da je "loptica dogovora" kod GP URA i Abazovića.

"Imaćemo dogovor za pet minuta ako Abazović odustane od funkcije. Pozivam ga na to u ime pobjede 30. avgusta", kazao je Milačić.

Poručio je da dogovora mora biti. "Još jedan sastanak je veliki, moramo dati sve od sebe".

Milačić je kazao da je, kad je Mandić povukao svoju kandidaturu, rekao da misli da je lider Demosa Miodrag Lekić dobar kandidat za premijera.

"Međutim, ni to nije naišlo na odobravanje kolega iz GP URA. To nije dobar pristup. Pozivam da se GP URA odredi o tom predlogu. O tome se odredio pozitivno Mandić. Prema tome se nisu odredile Demokrate. Ne zato što su protiv, jer smo vidjeli da kolege iz GP URA žele jedino Abazovića. Hajde da prekinemo s ultimativnim pristupima", kazao je Milačić, prenose Vijesti.