Konstatovali smo da su u ovom sastavu iscrpljenja sva sredstva, kazao je jedan od lidera DF-a Andrija Mandić nakon četvrtog sastanka stare parlamentarne većine.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Dogovor se nije postigao. Konstatovali smo da su u ovom sastavu iscrpljenja sva sredstva, kazao je jedan od lidera DF-a Andrija Mandić nakon četvrtog sastanka stare parlamentarne većine.

Najavio je da će pozvati na još jedan sastanak predsjednike stranaka koji nisu učestvovali u dosadašnjim razgovorima.

“Imali smo dva predloga, DF je kandidovao Andriju Mandića za premijersku funkciju u budućoj Vladi, a GP URA kandidovala je Dritana Abazovića. Sigurno je da je kandidat DF-a imao podršku političkih struktura koje broje 28 poslanika, a GP URA je imalo podršku devet poslanika. Kako su razgovori došli u nezavidnu situaciju, mi smo iz DF-a obavili konsultacije, i saopštili kolegama da smo spremni da odustanemo od mjesta premijera, ali da dođemo do dogovora 41 poslanika”, kazao je Mandić, saopštaa CDM.

Nažalost i pored odustajanja, kaže Mandić, dogovor se nije postigao. Istakao je da “u ovom sastavu pregovarača su iscrpljena sva sredstva”.

“Konstatovali smo da su u ovom sastavu iscrpljenja sva sredstva… Dosta su zapele stvari, ali ja ne gubim vjeru”, dodao je on.

Podsjetio je da predsjednik države prije četvrtka ne može dati mandat.

Mandić, ipak, kaže da misli da će do dogovora doći. Nada se da će do četvrtka doći do dogovora.

“Svi su svjesni odgovornosti. DF želi taj dogovor, uradiće sve što je u njegovoj moći da dođe do dogovora… Večeras i pored nepovoljne informacije da smo iscrpili mogućnosti razgovora u ovom sastavu oslanjam se na odgovornost koju smo dobili i da ćemo prije četvrtka obradovati one koji su nas glasali”, rekao je Mandić.

Sastanak predstavnika partija parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine održao u Skupštini Crne Gore, kako bi pokušali da se dogovore o formiranju nove vlade i skupštinskog rukovodstva.

Sastanku su prisustvovali Branko Radulović, Andrija Mandić, Milan Knežević, Maksim Vučinić, Vladimir Joković, Marko Milačić, Goran Danilović, Miodrag Lekić, Zoran Mikić, Miloš Konatar, Srđa Pavićević, Zdenka Popović, Dragan Krapović, Danilo Šaranović.

Podsjetimo, jedan od lidera DF-a Andrija Mandić je u subotu, nakon trećeg sastanka “stare parlamentarne većine”, kazao da vjeruje da će danas postići dogovor. Poslanik Demokrata Dragan Krapović je saopštio da ta stranka predlaže da na čelu vlade i Skupštine budu žene.

Šef poslaničkog Kluba Crno na bijelo Miloš Konatar iz GP URA je optužio Demokrate da prave teren da se dogovor ne postigne, prenosi CDM.