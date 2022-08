U toku je drugo izlaganje Premijera Dritana Abazovića uoči Šestog vanrednog zasijedanja Skupštine u 2022.godini.

Abazović je u toku izlaganja na današnjoj sjednici rekao da je kompanija Bemaks osnovala M portal, koji ista firma finansira. Ali postoji samo jedan problem, dodaje Abazović, a to je zaplijena cigareta u Luci Bar.

"Sve ovo nastaje zato što postoji samo jedan problem, a on se zove zaplijena cigareta u Luci Bar, iz maja mjeseca. Ona je pokrenula priču o tome da se sruši Abazović. Jer on nije premijer koji će da bude dva mjeseca duže u fotelji, da bi pravio takve vrste kompromisa. Zaplijena ima veze s građevisnkom kompanijom Bemaks. Ona je osnovala Mportal. To nije samo jedan medij - Mportal, Nradio, Etelevizija. Sporno je to što je po operativnim podacima većina robe u Luci Bar vlasništvo Bemaksa ili ljudi povezanih s njima. Odatle se finansiraju kampanje i od tada počinje rat s premijerom. Ta ekipa, koju predstavlja (Ranko) Ubović, konektovana je na Zorana Lazovića, Milivoja Katnića i bivšeg čelnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Dragana Radonjića. Ovo što objavljuje Mportal nisu podaci iz Eurpola, nego su tajne mjere koje su se vršile prema škaljarcima, a koje su iz bivšeg SPO završili u medijima. Pozivam SDT da provjeri kako su došli do njih, a nudim se i da ponudim svoja saznanja. U međuvremenu, strada sin Zorana Lazovića - Petar, i tada kreće tuča unutar Bemaksa, pa se dijele između sebe. Jednu osobu čuvaju 22 naoružana čovjeka, a drugu, ne znam tačan broj, ali ništa manji. Kad piramida pada, onda izvlače kec iz rukava - Temeljni ugovor. Kreće organizovana akcija destabilizacije države. DPS ovakvom politikom gura Crnu Goru u velike probleme. Ne znam donosi li predsjednik DPS-a više odluke u vaše ime ili je ucijenjen".

"Pitajte kolegu Boškovića je li bio na sastanku u Bandiće posle 30.avgusta, sa ovom ekipom koju sam sad pomenuo. Je li dio tog razgovora tu bio da se ne priznaju rezultati nego da krene haos na ulicama Crne Gore", obratio se predstavnicima DPS-a.