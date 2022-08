Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković kazao je da rasterećeno očekuju 19. avgust i izglasavanje nepovjerenja Vladi. Istakao je da će tog dana pasti maske, a da je SNP zadovoljan jer je ispunio svoje ciljeve.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

On je u jutarnjem programu RTCG, “Dobro jutro Crna Goro” rekao da SNP nije dobila ponudu Demokratskog fronta o resetovanju odnosa parlamentarne većine od 30. avgusta.

“Doći će 19. avgust, sve će maske pasti, a mi bezbrižni, šampioni, čekamo taj rezultat. Nije to nikakav dan D. Biće zanimljivo kako će neko formirati narednu Vladu, na koji način će doći do izbora”, kazao je on.

Ističe da je ključni problem što neki politički subjekti donose odluke iz mržnje.

“Dovijeka su se uvijali u neke neodređenosti. Zamislite da neko izjavi da je Temeljni ugovor potpisan zahvaljujući predsjedniku Skupštine koji je dobro vodio sjednicu, a jedini glasali za premijera koji nije potpisao Temeljni”, kazao je on za RTCG.

SNP nije dobio nikakav poziv da se resetuju odnosi parlamentarne većine od 30. avgusta.

“Kada budem dobio ponudu, mogu o njoj i da razmišljam. Treba da vidimo šta će 19. biti a ovom Vladom”, kazao je on.

On naglašava da apsolutno ne razmišlja o tome da li će pasti Vlada 19. avgusta.

“Mi smo ostvarili naš politički cilj. Ono za šta su se zalagali svi politički subjekti koji su bili na litijama. Ne oni koji su došli na kraju i koji nijesu smjeli doći na Trojčindanski sabor. Sad su oni najgrlatiji da ova Vlada nije ništa uradila po pitanju Temeljnog ugovora, već druga vlada. Druga Vlada nije ništa uradila jer nije smjela da ga potpiše. Mi smo iskazali karakter, hrabrost, potpisali ga potpuno svjesni da će biti pokrenuta procedura za našu smjenu”, kazao je on za RTCG

Ističe da od svih koji su željeli da se promijeni Zakon o slobodi vjeroispovjesti i da se potpiše Temeljni ugovor očekuje aplauz zbog svega što su uradili.

“Neki su nastali na izdaji SNP-a, pa oni isti sada govore “nekadašnji časni SNP”, pa što ste napustili taj časni SNP? Neke smo hranili, školovali, ja bih barem čutao”, kazao je on.

Govoreći o “zapošljavanju po dubini” kazao je da treba uporediti zapošljavanje za vrijeme prethodne i sadašnje Vlade.

Ističe da je Temeljni ugovor potpisan samo zahvaljujući SNP-u i URI.

“DPS najavljuje da će 44. Vlada poništiti taj ugovor. To je pisanje svih pitanja, sve ostalo su političke akrobacije onih koji trenutno itekako pregovaraju sa DPS-om”, rekao je Joković za RTCG.

On kaže da je svima bilo jasno da će Temeljni ugovor biti potpisan nakon odluke na Vladi.

“Očigledno je problem s kim je potpisan. Znamo s kim smo pregovarali, šta smo obećali. Riješen je ogromni problem. Poslije ovoga nema više priče o Temeljnom ugovoru”, kazao je on.

Joković je istakao da je demokratski standard da lokalni izbori budu u jednom danu.

“Ne možemo svakih mjesec dana imati negdje neke izbore. To što je nekad neka vlast propustila ti da sprovede je sasvim druga stvar. Donešena je takva odluka i to će tako biti. Ustavni sud je presudio da je to neustavan zakon, ja ne osjećam nikakvu odgovornost. Glasala je većina. Ništa nije suspendovano, prolongirani su izbori, održaće se ako Ustavni sudbude izabran do 23. oktobra. To je sazrijevanje demokratije u crnoj Gori”, naveo je on za RTCG.

Govoreći o mijenjanju Vlada bez izbora, Joković je kazao da “sve što nije zabranjeno je dozvoljeno”.