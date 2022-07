Sjutra će biti zaokružen dio oko pravne analize vezane za tekst Temeljnog ugovora, međutim, nije precizirano kada će biti potpisan, kazao je premijer Dritan Abazović. Istakao je da nema problem sa tim da DPS sruši vladu ako se potpiše Temeljni ugovor.

Izvor: MONDO/ Nikoleta Vukčević

“Kada će se desiti potpisivanje ostaje da se vidi. Treći avgust je dezinformacija, jer to nije precizirano”, kazao je on.

Ističe da nekome ne odgovara da se tema Temeljnog ugovora zatvori.

“Koliko god neko misli da nisam u pravu, a vidjećete da jesam. Neko želi da ova tema ostane živa, da izbornu kampanju u Podgorici determiniše ova tema i da tada budu protesti i sukobi. Vlada ima druge planove, ne želimo nikakve probleme”, rekao je on.

Ukoliko neko donese argumente da nešto nije u skladu sa Ustavom i zakonom, izmjene teksta Ugovora su moguće, istakao je Abazović.

“Ali to se do danas nije desilo. Mislim da je proces bio inkluzivan”, rekao je on.

Saopštio je da nema problem sa tim da DPS sruši vladu ako se potpiše Temeljni ugovor, kakoprenosi portal RTCG.

“Ne mogu da vodim Vladu koja će imati ucjene onih koji je podržavaju. Sto puta sam im rekao da ćemo ići ka tome da riješimo pitanje Temeljnog ugovora. Mene ta reakcija čudi jer nije u skladu sa onim što je princip. Ako žele destabilizaciju, nema problema”, zaključio je on.