Pitanja koja i dalje izazivaju neku nedoumicu treba sklanjati sa dnevnog reda na način da se svim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori omogući potpuno adekvatan i isti tretman, rekao je premijer Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

On je to kazao za TVCG večeras u Rožajama, komentarišući stav predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da "ukoliko bude potpisan Temeljni ugovor sa SPC kakav je sada pokrenuće inicijativu za smjenu Vlade".

"Razumijem politički kontekst te izjave, nisam za varijante da se uslovljava Vlada, Vlada ima svoj programa rada, svi su bili upoznati kada su iskazali podršku Vladi šta će biti zadaci, ovaj zadatak moramo da završimo da bi mogli da se bavimo drugim stvarima. Čeka nas jako teška jesen, čekaju nas problemi koji nisu generisani u Crnoj Gori nego van i mi moramo da rešavamo životni standard građana. Stoga ta pitanja koja i dalje izazivaju neku nedoumicu treba sklanjati sa dnevnog reda na način da se svim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori omogući potpuno adekvatan i isti tretman. Tako da će se to definitivno desiti, u ovoj ili onoj formi, ali ukoliko neko poslije toga povuče politički potez, ništa, svi ćemo snositi odgovornost za ono što će biti", rekao je Abazović.

Kako je naveo, kada je riječ o izboru najvećih funkcionera sudske vlasti, odnosno članova Ustavnog suda ili Sudskog savjeta i dalje ostaje kao opcija.

"Mi imamo sjutra šansu da glasamo za Sudski savjet, nemojte misliti da je sve na Vladi, mi se ne možemo baviti poslom poslanika. To je to. Svi zadaci koji se tiču Vlade, sve ono što jeste evropska agenda, Vlada je u sto dana ispunila, i to će obznaniti 4.avgusta, kada se i navršava sto dana rada vlade. Ono što je moj apel jeste da se služimo algoritmom koji smo zajednički dogovorili, i da iskoristimo ovaj period, naredna dva dana kada završava proljećno zasjedanje Skupštine, da se izglasa Sudski savjet. Kada je riječ o Ustavnom sudu, očekujem da izaberemo sva četiri člana, na vanrednom zasjedanju koje može da bude održano, po mom sudu, početkom septembra. To bi bilo dovoljno da te pozitivne stvari uđu u izvještaj EU vezano za Crnu Goru", istakao je Abazović za RTCG.