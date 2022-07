Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović večeras je u intervjuu na TV N1 kazao da je najmanje 30 godina jedan od važnijih aktera političkog života u Crnoj Gori. Podsjetio je da je tri puta tokom tog perioda donosio odluke da napusti politiku.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

“Uvijek nakon referendumske ili izborne pobjede, ali je sticaj okolnosti učinio da sam se vraćao zbog nekih potreba da možda bolje zaštitimo nešto što su bile tekovine te prethodne politike, i na moju žalost još uvijek sam u političkom životu”, kazao je Đukanović a nakon što je novinarka intervju počela konstatacijom koju joj je rekao takstista, koja glasi da skoro 80 procenata građana Crne Gore ne pamti Crnu Goru bez Mila Đukanovića.

Odgovarajući na pitanje da li žali što je još uvijek u političkom životu, predsjednik Đukanović je odgovorio potvrdno..

“Mislim da svako razuman žali jer svako razuman ima potrebu da tokom svog radnog vijeka radi makar dva različita posla”, odgovorio je predsjednik Crne Gore.

Upitan da li je to što je rekao neka vrsta najave da odlazi iz politike, Đukanović je kazao da to nije najava.

“Danas vam ne najavljujem ništa. Uvijek mogao da donesem odluku da je napustim, ali to nisu jednostavne odluke. Ako provedete cio svoj vijek u politici i ako iza sebe nešto ostavljate, a nije baš malo, mi smo ovdje obnovili državu, sačuvali mir, unaprijedili međuetničke odnose, ušli u NATO, doveli investitore. I ako se to u nekom trenutku zaljulja, pa se pokaže potreba da treba da se još angažujete neko vrijeme, da malo učvrstimo još temelje i da sačuvamo te tekovine, nije jednostavno reći ‘”o me ne zanima’, jer bi to zapravo značilo da vas ne zanima vaš cijeli život”, poručio je večeras predsjednik Đukanović.

Ponovio je da nije još odlučio da li će se kandidovati 2023.

Govoreći o glasinama kako mu je “neko rekao da treba da se povuče iz političkog života”, Đukanović je ponovo to demnatovao, a zatim i poručio sledeće:

“Niko mi nije rekao nikada. Tako sa mnom ne razgovora. Iz dubine duše prezirem taj inferiorni stav. Tako se sa Crnom Gorom koju sam ja vodio nikada nije razgovaralo i ne razgovara ni sad”,poručio je on.