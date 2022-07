"Zato ako treba ovim putem da poručim svima koji se i dalje dokono bave tim poslom sa svakom svojom preporukom šta bih trebalo da činim samo me dodatno stimulišu da uradim suprotno od onoga što oni žele"

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Milo Đukanović rekao je danas da nikad niko nije odlučivao o tome kada će se povući iz politike, prenose Vijesti.

On je, odgovarajući na pitanje novinara o povlačenju iz politike, kazao da će “hiljaditi put” ponoviti i nada se staviti tačku na “to neodgovorno medijsko i političko trućanje".

"Nikada niko nije odlučivao u moje ime da li ću se i kada uključiti u politiku, koliko ću u njoj ostati kad ću se svojom voljom povući, a kad ću se u nju vratiti. Tako je i danas. Zato ako treba ovim putem da poručim svima koji se i dalje dokono bave tim poslom sa svakom svojom preporukom šta bih trebalo da činim samo me dodatno stimulišu da uradim suprotno od onoga što oni žele", rekao je Đukanović nakon otvaranja Poslovnih razgovora Crna Gora - Republika San Marino u Podgorici.

Prema nezvaničnim informacijama, Đukanović je postigao dogovor sa vodećim liderima EU, odnosno dao im je obećanje da će se povući iz političkog života pod uslovom da mu se dozvoli da to uradi kako je on to zamislio, odnosno na svoj način.

"Đukanović je stavio do znanja da je ako je on prepreka bržim evropskim integracijama Crne Gore, spreman da napravi korak unazad i da se povuče sa vlasti, ali je zatražio da mu se dozvoli da siđe sa političke scene sa dignitetom i na svoj način. Od ključnih figura u EU (misli se na šefove država i vlada i najviše predstavnike EU) Đukanović je dobio podršku za takav čin, i ako bude održao reč, za EU će to biti sasvim fer rešenje”, kaže za “Vijesti” izvor iz jedne od vodećih članica EU upućen u crnogorski dosije.