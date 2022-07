Na Vladi je danas na dnevnom redu bio i Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave. Ministar odbrane Raško Konjević kaže da se uredba mijenja isključivo zbog političkog revanšizma.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ovdje su promijenjeni nazivi uprava da bi se ljudi koji su trenutni direktori mogli smijeniti, a vrlo brzo ćemo vidjeti da li će kroz izmjene ove uredbe direktor Uprave za kadrove, direktor Uprave javnih radova i direktor Uprave za šume biti smijenjeni kroz izmjenu ove Uredbe. U ovim upravama ljudi su birani ljudi na konkursima. Neke od tih ljudi znam, ne znam da li politčkim partijama pripadaju. Skrećem pažnju da će ovo troje ljudi biti razriješeno.", naveo je Konjević koji je i citirao dio Uredbe.

"Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje mandat direktoru Uprave za kadrove, direktoru Uprave za šume i direktoru Uprave javnih radova. Uredbom razrješavamo ljude koji su primljeni na konkursu", naveo je on.

Premijer Abazović kaže da Vlada želi da bude efikasna.

"Ljudi koji su izabrani i žele da opstruiraju rad Vlade, to ne dolazi u obzir. Sve je ovo proces treninga političke kulture. Naravno da smo nezadovoljni radom pojedinih uprava. Nemamo efikasnost zbog političkog stava prema ovoj vladi. Imate ljude koji hoće da nas zadrže u statusu kvo. Zakon o Vladi treba da propiše da Vlada u svakom momentu može da smijeni bilo koga ko je na čelu neke državne uprave a ne da ljude izaberemo i da ne dolaze na posao. Nama direktori uprava ne mogu da završe ništa. Da direktor jedne uprave ne radi apsolutno ništa, i da neko kaže izabran je na konkursu. Jeste tačno, mi ćemo te ljude da promijenimo i kamo sreće da smo to uradili brže", zaključio je on.