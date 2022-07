"Ovo nam je bila jedna tačka koja je naslijeđena kao i neka druga pitanja koja su danas ovdje otvorena, i koja treba završiti. Mislim da je najpametnije da se na to stavi tačka i da fokus bude na poglavljima 23 i 24", rekao je Abazović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je rekao predsjednik Vlade Dritan Abazović odgovarajući na pitanja novinara na pres konferenciji nakon sastanka sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

"Naš prioritet je evropsk put i da bi se on ostvario nijedno pitanje ne treba da mu bude prepreka. Mi ne otvaramo crkvena pitanja, nego ih zatvaramo. Ona su otvorena prije 10 godina. Tu je apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonom, ali svaki akt, bilo da se radi o ugovoru ili zakonu može, ako neko to pokrene pred Ustavnim sudom, da doživi svoju provjeru. Ne bi to bilo prvi put u Crnoj Gori, mnogi su je doživjeli, neki je nisu prošli. Ne bih osporavao pravo i mogućnost da se i ta vrsta testa prođe", rekao je Abazović.

Poručio je da misli da ta pitanja nisu toliko značajna za građane Crne Gore.

"Ovo nam je bila jedna tačka koja je naslijeđena kao i neka druga pitanja koja su danas ovdje otvorena, i koja treba završiti. Mislim da je najpametnije da se na to stavi tačka i da fokus bude na poglavljima 23 i 24", rekao je Abazović.