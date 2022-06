Ministar pravde Marko Kovač saopštio u Skupštini Crne Gore imena članova pregovaračkog tima Vlade sa SPC

Članovi radnog tima za pregovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom oko potpisivanja ugovora su Sergej Sekulović (savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore), Marko Kovač (ministar pravde), Fatmir Đeka (ministar ljudskih i manjinskih prava), Boris Marić (Generalni sekretar Vlade Crne Gore) i advokat Nikola Martinović.



To je danas kazao u Skupštini ministar pravde Marko Kovač, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Dragutina Papovića, ko u ime države Crne Gore pregovara o sklapanju ugovora sa SPC, koji je naziv ugovora i kada će biti objavljen.

Kovač je istakao da je Vlada Crne Gore zadužila Ministarstvo pravde da formira Radni tim u vezi sa vođenjem pregovora sa vjerskim zajednicama, sa ciljem rješavanja ugovornih odnosa.

“Regulisanjem ugovornih odnosa izmedu države i vjerskih zajednica, Crna Gora će dodatno ojačati prava i slobode vjerskih zajednica zagarantovanih Zakonom o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i Ustavom Crne Gore. Radni tim će voditi dijalog sa svim zainteresovanim vjerskim zajednicama koje su, shodno Zakonu, upisane u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica”, kazao je Kovač.





“Nacrt ugovora, a samim tim i naziv ugovora, sa bilo kojom vjerskom zajednicom, biće dostupan javnosti na način i kada to propisuju procedure ove države, odnosno kada taj Nacrt zaista bude postojao. U konkretnom, čim Radni tim bude imao usaglašen tekst Nacrta on će biti dostupan javnosti, a nadamo se da će to biti u veoma kratkom roku. Ministarstvo pravde neće i ne želi da bilo što krije i svakako da će javnost imati priliku da se upozna sa svakim tekstom ugovorom za koji cijenimo da je u interesu svih građana, Crne Gore ali i potencijalnih ugovornih strana. Uostalom, samo ugovori koji su u skladu sa Ustavom, međunarodnim izvorima koje je ratifikovala Crna Gora i zakonima ove države, mogu biti zaključeni kako bi proizvodili bilo kakva pravna dejstva”, naveo je Kovač.