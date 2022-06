Vlada Crne Gore raspravlja o informaciji o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore i formiranju pregovaračkog tima.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić kazao je da ne čini forma suštinu stvari, i da informacija nije na tragu prakse koju je imala prethodna vlada kada je pregovarala sa ostalim vjerskim zajednicama.

"Rekao sam ministru da Ustav i zakon nisu za pregovaranje, već okvir u kom treba utvrditi sadržaj za pregovaranje, a to je - šta su interesi Crne Gore, ko su ugovorne strane, kao elementarna pitanja, i naravno poslije toga izvještaj Vladi kako su pregovori rezultirali. Ovog nema ovdje iako se pregovara od 2012. mi nemamo uređenu tu platformu. Dobio sam odgovor da je to bilo neformalno, a da bi ušli u pregovore to mora biti formalno", kazao je Krivokapić.

Postavio je pitanje "sa kim mi pregovaramo".

Ministar pravde Marko Kovač je rekao da Krivokapić uporno pokušava da ovo pitanje prevede na teren politike i da to što je rekao nije tačno.

"Što se tiče strana to su vjerske zajednice prema kojima smo otvoreni da u postupku regulišemo međusobna prava i obaveze. Što se tiče platforme, ona nije potrebna. Ne vidim ni u jednoj vjerskoj zajednici elemente međunarodnog pravnog subjektiviteta. Platforma se pravi kada se pregovara sa odeđenim subjektima međunarodnog prava", objasnio je Kovač.

Krivokapić je odgovorio Kovaču da prema informaciji koja je ispred njih Ministarstvo pravde ne pregovara ni sa SPC jer nje nema u spisku onih sa kojima se pregovara.

"Ona nije registrovana u Crnoj Gori. Pregovarate sa četiri eparhije SPC i to podržavam, one su registrovane u Crnoj Gori i nadam se da ćete postići dogovor sa njima. Shvatio sam da više ne postoji model koji je organizovao mitropolit Amfilohije, ukinut mu je. Tako da konstatujem, ne pregovarate sa SPC, nego četiri eparhije SPC i sa ostalim vjerkim zajednicama koje su u informaciji navedene".

Abazović je rekao da ugovor treba da sklopimo sa SPC koju u Crnoj Gori predstavljaju četiri eparhije.

"Oni su to sklopili u Hrvatskoj, tamo imaju svoje eparhije. Mi uzimamo obavezu kao država da im zaštitimo Ustavom zagarantovana prava i to ćemo učiniti sa svim vjerskim zajednicama, uključujući Crnogorsku pravoslavnu crkvu", rekao je Abazović.

On je istakao da kulturna dobra Crne Gore štiti zakon, i da ništa što nije predviđeno zakonom neće biti predviđeno ni u Temeljnom ugovoru.

"Građani Crne Gore mogu da budu spokojni, kao što su i ranije bili spokojni, nego ih mi pomamljujemo da će manastiri i crkve da završe negdje drugo. Neće, to su naša kulturna dobra, neka se svi tome raduju i uživaju u njima. Onio koji praktikuju vjeru, neka praktikuju, oni koji se dive arhitektonskom objektu neka I oni uživaju. Ništa neće biti van Ustava i zakona,...", poručio je Abazović.

On je kazao da ugovor treba da se sklopi sa SPC koju u Crnoj Gori predstavljaju četiri eparhije.

On je predložio da petočlana Komisija počne posao što priije.

“Neka se formira tim što prije, neka se završe pregovori uspješno... Ovdje smo da završavamo pitanja koja su otvore. Treba da idemo dalje. Oko metodologije možemo da se mrcvarimo u procedurama, nećemo biti pametniji, nije to intencija, intencija je da na kraju imamo dokument koji će biti u skladu sa Ustavom i zakonom, tako je i doživljam, ne pridajem ovoj tački nikakav poseban značaj. Ova zemlja ima mnogo veće probleme i izazove pred njom ”, rekao je Abazović.

Ministar pravde Marko Kovač je rekao da radni tim neće pregovarati sa jednom, nego više vjerskih zajednica koje budu ispoljile tu namjeru.