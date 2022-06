"Otvoreni Balkan je u interesu Crne Gore i svih drugih država u regionu koje mogu pristupiti ovoj inicijativi. Od toga projekta nam može biti samo bolje a ne nikako gore", kazao je u intervjuu za Portal RTCG jedan od lidera DF-a Andrija Mandić.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Mandić ukazuje da bez temeljne reforme pravosuđa ne može Crna Gora naprijed i ne može biti bilo kakvih drugih pomaka.

Intervju Andrije Mandića za RTCG prenosimo u cjelosti:

Kako vidite rad aktuelne vlade i da li ona može da ostvari ciljeve koje je premijer najavio?

Naš stav o manjinskoj vladi je bio i ostao jasan. Smatrali smo da je bilo neophodno očuvati parlamentarnu većinu koja je uspostavljena 30. avgusta 2020. godine i uz podršku stranaka manjina, formirati novu vladu nakon sukoba bivšeg i sadašnjeg premijera. Niko od te parlamentarne većine nije trebalo da dozvoli da se DPS uključuje i dovodi u poziciju da presudno odlučuje o budućnosti Crne Gore. Iz dana u dan se pokazuje da je DPS teg oko vrata Crnoj Gori i njenom prosperitetu, a to će se tek pokazati kad na dnevni red dođe neselektivna borba protiv mafije i neki važni zakoni i odluke. Zasad je SDP taj koji pokušava da, za račun DPS, “kvari igru”, ali vjerujem da to nikoga ne iznenađuje."

Deblokada pravosuđa pominje se kao jedan od glavnih izazova u političkom životu Crne Gore. Vjerujete li da do toga može doći, posebno imajući u vidu Vaše izjave da su djelovi sudstva i dalje protiv DF-a?

"Bez temeljne reforme pravosuđa ne može Crna Gora naprijed, ne može biti bilo kakvih drugih pomaka. Različiti pristupi u slučaju Skaj komunikacija, uključujući i određivanje pritvora jednima ali ne i drugima, različit odnos prema vlasnicima kompanija u čijim teretima je pronađen kokain govori da je pravosuđe veoma daleko od onog standarda koji je potreban Crnoj Gori.

Svjedoci smo da se i dalje na važnim pozicijama nalaze teško iskompromitovani kadrovi koji su skloni korupciji, bliski narko kartelima i bivšem režimu. Te osobe su poslednja adresa uz čiju pomoć se može ozdraviti posrnulo pravosuđe."

Vidjeli smo hapšenja Vesne Medenice i Blaža Jovanića ali čitav niz drugih afera, uključujući transkripte iz Europola, ostaju neprocesuirane. Vaš komentar?

"Trebaće mnogo više odlučnosti i hrabrosti da se borba protiv mafije dovede do kraja. Nema sumnje da je novi GST pokazao želju da radi u tom pravcu i mi smo mu pružili snažnu podršku, ali ne shvatamo zašto se stalo. Ako je neko iz aktuelnih vladajućih struktura tražio da se prekine sa aktivnostima protiv mafije i nastavi po starom, onda je GST dužan da o tome obavijesti narod. Siguran sam da bi dobio snažnu podršku od svih, da odgovorno radi svoj posao i nastavi sa procesuiranjem svih onih koji su opljačkali ovu zemlju, nezavisno od pozicije koju su pokrivali ili pokrivaju. Europol je pružio prilično jasne dokaze i za lica iz policije da su vršila teška krivična djela i da su dio narko klanova, ali za njih ne važe ista pravila kao za one druge o kojima je taj isti Europol skupio slične dokaze. To je veoma loša poruka jer ona ohrabruje ljude iz podzemlja da nastave s ubistvima, švercom narkotika i sličnim krivičnim djelima, jer u konačnom mogu računati da će bar neki od njih biti izuzeti od snažne akcije države, bezbjednosnih struktura i pravosuđa.

Crna Gora mora da udari mafiju u glavu kako bi izašla živa iz tog smrtnog zagrljaja. Svi oni iz državnih organa koji nisu spremni da u ovako dramatičnim trenucima borbe za opstanak rade svoj posao na valjan način trebalo bi da budu smijenjeni i da budu postavljeni novi hrabri ljudi koji ovu borbu moraju dovesti do kraja."

Mislite li da će uskoro biti potpisan Temeljni ugovor između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve?

"Čuli smo obećanja da će vrlo brzo doći do potpisivanja Temeljnog ugovora i nadamo se da će se to uskoro i desiti. Nije prirodno, nije logično da SPC, koja je stvarala Crnu Goru, bude diskriminisana u odnosu na druge vjerske zajednice u Crnoj Gori. Vidjeli smo da unutar vlade postoji snažan otpor vezan za potpisivanje ugovora, kao što je to ranije bilo i u vladi Zdravka Krivokapića.

Uskoro ćemo dobiti odgovor na pitanje potpisivanja temeljnog ugovora sa SPC, i vidjećemo da li ce Abazović uraditi isto što i Krivokapić ili ne."

Kako komentarištete nedavnu posjetu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Vaseljenskoj patrijaršiji i poruke koje su se tom prilikom čule?

"Koliko se sjećam, Đukanović je izopšten iz crkve i tu se sve završava što se tiče njegovih “religijskih” aktivnosti. Ili bi tako trebalo da bude. On je predvodio politiku koja je htjela da otima i ruši crkve, i to moraju svi imati u vidu. On je osnivao i paracrkvene organizacije koje su se dugi niz godina bavile obijanjem hramova SPC.

Veoma je dobro što je njegov unuk kršten u kanonskoj pravoslavnoj Crkvi, ali je loše što je Milo Đukanović godinama svojom politikom ohrabrivao, podsticao i usmjeravao svoje pristalice da svoju djecu krštavaju u organizaciji koja je izopštena iz pravoslavlja. Nije pošteno da zbog Đukanovićeve politike te porodice počine takvu grešku, a da on potom postupi pravilno, ne pozivajući njih da i oni urade slično. Kako nije bilo kasno za njega, neće biti kasno ni za druge."

Svjedoci smo protivljenja jednog dijela političke javnosti pridruživanju Crne Gore Otvorenom Balkanu?

"Otvoreni Balkan je u interesu Crne Gore i svih drugih država u regionu koje mogu pristupiti ovoj inicijativi. Od toga projekta nam može biti samo bolje, a ne nikako gore i to je važno da se zna. Ti koji se protive još nijesu saopštili smislen razlog zašto se protive, osim, izgleda, zbog gole mržnje prema Srbiji i njenom predsjedniku Vučiću, koga vide kao glavnog nosioca ove inicijative. Svjedoci smo da je Otvoreni Balkan snažno podržan od najvećih sila u svijetu, prvenstveno od SAD, pa ne znam otkud sad odjednom da se DPS i neki drugi, koji su bespogovorno slušali sve sto dolazi sa te adrese, imaju ovakav stav. Saradnja u regionu je ključna u trenutku kada se produbljuje globalna kriza, jer ,”veliki” su zauzeti svojim problemima. Otvoreni Balkan je dobar za Crnu Goru i to će se vrlo brzo pokazati."

Da li su danas položaj srpskog naroda u Crnoj Gori I odnosi sa Srbijom bolji nego prije dvije godine?

"Položaj srpskog naroda nije dobar i pored činjenice da je dominantno snagom te nacionalne zajednice bio oboren autokratski režim Mila Đukanovića 2020. godine. Srpskom narodu je ta pobjeda uskraćena jer Vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovica nisu napravile diskontinuitet sa bivšim režimom. Zbog toga su se pogoršali i zakomplikovali odnosi između Srbije i Crne Gore. Otvoreni Balkan je dobar projekat koji bi omogućio da se na brz i efikasan način odnosi dvije države poprave i dostignu onaj potreban nivo kakav je bio u prošlosti. Naš stav je jasan – Srbija i Crna Gora moraju imati najbolje moguće odnose i zato mi uporno radimo na tome, a vjerujemo da će i neki drugi shvatiti značaj tih odnosa kao i veliki broj mogućnosti koje se pružaju svim građanima Crne Gore nezavisno da li su pripadnici srpskog naroda ili ne."