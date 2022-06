"Želim da suštinom popunimo naše odnose i želimo da formiramo radne grupe koje će da brinu kako da prevaziđemo teškoće snabdijevanja hranom, iz oblasti energetike, kako da preživimo zimu."-kazao je Vučić.

,,Dobrodošli su u te dogovore ukoliko to žele i predstavnici Crne Gore, BiH, Prištine, ko god želi", rekao je Vučić.

Nemamo nikakvih zahtjeva ni prema kome sem da budemo prijatelji, da sarađujemo i radimo u interesu građana. Otvoreni Balkan je inicijativa ljudi koji žive na Balkanskom poluostrvo, i to je nešto nezaustavljivo, rekao je na otvaranju Samita Inicijative "Otvoreni Balkan" predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je kazao da postoji nešto što se vidi u odnosima između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije, a to je da oni gotovo nemaju bilateralnih problema međusobno, jer su uspjeli da riješe one koji su stajali između njih 70 godina.

"To je toliko dobra ideja da će iz godine u godinu da ima sve više pristalica u naše tri zemlje, ali i šriom Balkana. Želim da suštinom popunimo naše odnose i želimo da formiramo radne grupe koje će da brinu kako da prevaziđemo teškoće snabdijevanja hranom, iz oblasti energetike, kako da preživimo zimu. Dobrodošli su u te dogovore ukoliko to žele i predstavnici Crne Gore, BiH, Prištine, ko god želi", rekao je Vučić.

"Dritan, Zorane, uvijek ste dobrodošli. Nemam potrebu i taj izvinjavajući i opravdavajući sindrom da moram svakog dana da govorim "Molim vas, dođite". Ako hoćete da dođete, dođite, ako nećete vaša volja. Niko da vas tjera neće, nisu ovo neke druge organizacije", poručio je Vučić.

Smatra da je važno da ubrzaju projekte i dodaje da se danas potpisuje Dogovor o diplomama, što će značiti ubrzanje svih procesa oko radnih dozvola.

"Da vidimo šta nam ljudi još traže, šta očekuju od nas, šta možemo da učinimo za turizam. Očekujemo dodatne helikoptere specijalizovane za gašenje požara i pošto očekujemo toplo ljeto i bićemo spremni da u svakom trenutku intervenišemo", rekao je.