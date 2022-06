Funkcioner ulcinjske URA-e Omer Bajraktari izabran je za predsjednika Opštine Ulcinj na konstitutivnoj sjednici održanoj danas.

Izvor: MONDO

Bajraktari je, nakon imenovanja, kazao da zna da lokalnu vlast čeka veliki posao i da je spreman za to.

“Uvjeren sam da ću u tome imati podršku svakog od vas pojedinačno, jer to nije posao samo predsjednika Opštine i lokalne uprave ili predstavnika građana i građanki u ovom visokom domu”, rekao je on, saopšteno je iz URA-e.

Prema njegovim riječima, da bi Ulcinj ušao u novu fazu razvoja i prosperiteta treba da svi da rade zajedno i složno, transparentno i odlučno i, naravno, sa najboljim namjerama.

Možda ce vas zanimati Politika | Prije 6 h ARDIJAN MAVRIĆ JE NOVI PREDSJENIK SO ULCINJ

“To moraju znati svi od Starog grada do Štegvaša, od Ade do Kruča, od Međureča do Reča. Bio bih neizmjerno srećan kada bi taj duh zajedništva i sloge osjetio svaki naš sugrađanin”, kazao je on.

Bajraktari je rekao da su njegova vrata otvorena za sve, za svakog investitora, za ljude sa idejama i kvalitetnim prijedlozima.

“Grad koji ne sluša svoje stanovnike je prazan i gubi smisao postojanja. A naš postoji već milenijumima, pa sa nama niti počinje niti završava. Ali, na nama je da, koliko je to u našoj moći, damo doprinos da se stanje poboljša i da nas zbog naših djela po dobrom pamte”, rekao je on.

Bajraktari je kazao da neće govoriti o planovima i projektima lokalne vlasti, jer, kako je dodao, sve što su rekli u predizbornoj kampanji, njihovo je obećanje javno dato građanima i obaveza da na tome rade već od ovog trenutka.

On je poručio da je imperativ vremena da idu brzo i hrabro događajima u susret,

“Na primjer, put od Lješa do Velipoje je praktično gotov, a nakon izgradnje mosta na Bojani do aerodroma u Tirani stizaćemo za 75 minuta. To će veoma pomoći pozicioniranje Ulcinja kao privlačne aviodestinacije”, kazao je Bajraktari.

On je dodao da je zadatak lokalne vlasti da razumije da je budućnost u organskoj poljoprivredi, i dodao da Ulcinj može da proizvodi hrane za pola Crne Gore.

On je naveo da Ulcinj treba da bude prva ekološka opština u ekološkoj državii.

“Zato će naš prvi zadatak u očekivanju predstojeće veoma dobre sezone biti da očistimo Ulcinj. To je preduslov za pravi turizam, kao što su to i izgradnja nedostajuće vodovodne i kanalizacione infrastrukture”, rekao je Bajraktari.

On je kazao i da će jedan od glavnih zadataka biće podrška domaćoj proizvodnji i ohrabrivanje ljudi da ulažu sredstva u opštinu.

“Samo domaća kreativnost i pamet, zaštićeni od korupcije i bahatosti, sa sigurnim pravilima poslovanja, na duge staze, mogu da spriječe odlazak naših mladih i očuvaju koheziju naše male zajednice”, rekao je Bajraktari.