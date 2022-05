"Mislim da je svaka regionalna inicijativa, koja može da ubrza integracije, nešto što mi treba da prihvatimo. Ako neko ima ideju da napravi zamjenu za evropske integracije, mi nismo zainteresovani", kazao je predsjednik Vlade.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Premijer Dritan Abazović je kazao da nije čuo validan argument da Otvoreni Balkan nije dobar za Crnu Goru.

On je rekao da će otići u Ohrid na Samit Open Balkan, a gdje ga je pozvao premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski.

"Otići ću u svojstvu premijera. Mislim da je svaka regionalna inicijativa, koja može da ubrza integracije, nešto što mi treba da prihvatimo. Ako neko ima ideju da napravi zamjenu za evropske integracije, mi nismo zainteresovani. Ali realno, nisam čuo validan argumenat koji govori u prilog da Otvoreni Balkan nije dobar za Crnu Goru. Ako nije dobar za neku partiju ili političara neka to kažu. Ali za državu nisam čuo validan argument”, poručio je premijer nakon akcije čišćenja kruga Kliničkog centra.

On je istakao da "želimo da okrenemo igru u našu korist, i pokažemo da možemo da sarađujemo oko tačaka i pitanja koje su od zajedničkog interesa i da šaljemo dobre vibracije u svijet, što ranije nije bio slučaj."

Abazović je istakao da Crna Gora nije pristupila inicijativi Otvoreni Balkan, a da je ranije bila na nekoliko sastanaka u statusu posmatrača.

"Podsjetiću vas da je jednom učestvovao predjednik Đukanović, da li u svojstvu premijera ili predsjednika nisam siguran. Jednom je učestvovala ministarka ekonomije Sekulić. To se dešavalo ranije, ja ću otići u svojstvu premijera. Lično mislim da svaka regionalan inicijativa, koja može da ubrza evrospke integracije, ne samo Crne Gore, nego zemalja regiona, nešto što treba da prihvatimo. Sa druge strane, ako neko ima ideju da napravi zzamjenu za evropske integracije, mi nismo zainteresovani", kazao je Abazović.

Ono što traže, kako je istakao naši evrospki partneri i SAD, koja podržava inicijativu, jeste da vidi lidere koji između sebe sarađuju, pričaju.

Abazović je, govoreći o švercu cigareta, kazao opet da je šverc "klinički mrtav" i da je to tačno i lako provjerljivo. Na pitanje da prokomentariše pronalazak 50 tona cigareta u Srbiji, a koje su navodno došle iz Crne Gore, premijer je rekao da oni koji plate akcize i svoje obaveze prema državi mogu da rade taj posao bez restrikcija, prenose Vijesti

“Cigarete su prošle kroz Crnu Goru, a iz Uprave carina kaže se da taj tovar da su plaćene dažbine državi”, ukazao je Abazović.

“To da li će biti šverca cigareta u manjem obimu, da li će ga neko skrivati u čašama, drugoj robi, transportovati ga preko naše granice preko raznih marifetluka, to sigurno Crna Gora, kao nijedna država na svijetu nije riješila”, rekao je Abazović.

Upitan zašto nijesu procesuirani službenici Uprave policije Petar Lazović i Ljubo Milović, Abazović je kazao da je to pitanje za Specijalnog državnog tužioca.

Na pitanje kako je protekao razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Abazović je odgovorio da su imali lijep i korektan razgovor, uglavnom o ekonomiji.

“Crna Gora će sa novom Vladom voditi pomiriteljsku politiku sa svim susjedima. Spremni smo na saradnju i naša ruku ja pružena svima, naročito Srbiji, jer su sa njima bili odnosi nepotrebno nategnuti”, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da nije tačno da će Europol obustaviti razmjenu informacija sa Crnom Gorom.

"Svako ko zna kako funkcionuiše Europol tu informaciju ne bi mogao da tumači kao relevantnu, rekao je Abazović komentarišući navode da će Europol obustaviti razmjenu informacija i transkripata sa Crnom Gorom. On je istakao da svako ko misli i nada se da će izbjeći ruku pravde zbog toga što će Europol preduzeti neke akcije, ima pravo na to.

"Nada umire posljednja. Svako ko zna kako funkcioniše Europol tu informaciju ne bi mogao da tumači kao relevantnu”, naglasio je Abazović. Kazao je da je zajednički cilj Europola borba protiv organizovanog kriminala i da nije zabrinut zbog tih natpisa.

"Mislim da oni trebaju da posluže drugoj strukturi društva da se malo relaksira. Ako će im to značiti, nemam ništa protiv. Ništa što je dokumentovano niti može da se uništi niti sakrije. To što neko u Crnoj Gori misli da će uraditi nešto, da zna kako funkcioniše Europol, znao bi da je to uzaludan posao”, rekao je Abazović. On je istakao da nije tačno da Europol sa Crnom Gorom neće više dijeliti transkripte. ”Nije tačno. Imaće jaku saradnju sa Crnom Gorom. Međutim, da bi Europol imao saradnju kakvu treba i mi moramo da imamo inicijativu”, rekao je Abazović.

Voditi više računa o nacionalnim parkovima

Na pitanje da li će smijeniti rukovodstvo Nacionalnih parkova, Abazović je rekao da nijesu zadovoljni stanjem u NP, ali da ne može da se izjasni o tome.

“Pretendujemo da budemo zelena destinacija, moramo više da povedemo računa o Nacionalnim parkovima. To što se dešava, krčenje puteva, radi bez dozvole, ne služi nikome na čast. Moramo raditi nešto da bi to poboljšali. Očekujem da mnoge institucije dožive osvježenja pa i Nacionalni parkovi”, rekao je Abazović.