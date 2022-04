Zamjena poslaničkih klupa ministarskim u novoj vladi koja treba da bude izabrana u četvrtak, izbori u nekoliko opština, kao i političke turbulencije dovešće do prekompozicije imena u državnom parlamentu, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Tu bi prvi put, kako pišu Vijesti, mogao da uđe direktor Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović i da se vrati nekadašnji narodni predstavnik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.

Najviše promjena za sada ima na listi Nove srpske demokratije (NOVA), gdje su se ostavkama poslanika Strahinje Bulajića i Mila Božovića, upraznila dva mjesta. Nije isključivo da će promjena biti i kasnije, ukoliko nova izvršna vlast počne sa smjenama “po dubini”, odnosno u javnim preduzećima gdje Nova ima raspoređene kadrove.

Podsjećamo, Bulajić je 20. aprila podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Skupštine i poslanika, dok je Božović juče potvrdio da podnosi ostavku jer će biti nosilac liste na prijevremnim izborima u Budvi 5. juna.

Na izbornoj listi koalicije Za budućnost Crne Gore, na kojoj je NOVA, je i odlazeći premijer Zdravko Krivokapić, koji prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika prestankom mandata Vladi stiče pravo na poslanički mandat, koji mu je prestao nakon što je zbog nespojivosti funkcija podnio ostavku, naglašavaju Vijesti.

Vijestima je iz Državne izborne komisije (DIK) nezvanično saopšteno da će eventualni povratak Krivokapića u poslaničke klupe zavisiti od vremena kada će biti konstatovan prestanak funkcije Bulajiću i Božoviću, “jer Krivokapić ne može biti poslanik i istovremeno premijer”. Na pitanje da li NOVA treba da pita Krivokapića da li ponovo želi mandat, iz DIK-a nezvanično pojašnjavaju da partije u popuni upražnjenog poslaničkog mjesta skoro da nemaju neku veliku ulogu.

”Nama Skupština da obavještenje da je poslanički mandat upražnjen, onda uzmemo zbirnu listu - redosljed kandidata za one kandidate koji su po redosledu sljedeći za ulazak, u skladu sa zakonom”.

Kako je Vijestima pojašnjeno, iz DIK-a ne bi kontaktirali Krivokapića, jer on u ovom slučaju nema uslove - u slučaju da bude popuna poslaničkog mjesta prije nego što se izabere nova vlada.

”Ako popuna bude išla na način da se izabere vlada, pa se tek onda to kasnije pošalje DIK-u, onda on ima pravo da ponovo stekne status poslanika”.

U svim budućim situacijama eventualne ostavke nekoga iz NOVE, Krivokapić, kako je pojašnjeno, stiče pravo da bude prvi kome se nudi poslaničko mjesto.

Spekuliše se da bi u poslaničke klupe mogao da se vrati i jedan od lidera DF-a, predsjednik NOVE Andrija Mandić, ali to juče nije bilo moguće potvrditi u tom političkom savezu.

Mandić je bio posljednji, 81. na listi koalicije “Za budućnost Crne Gore”, te bi to značilo da svi sa kvote Nove koji su prije njega na listi, moraju da podnesu papir DIK- u da ne prihvataju poslanički mandat. A njih je najmanje 10.

Mandić bi mogao da zamijeni Mila Božovića.

Prema rasporedu koji su imali na izbornoj listi, sljedeći na redu za poslaničko mjesto iz NOVE su Milutin Đukanović, koji trenutno obavlja funkciju direktora Elektroprivrede i ne bi mogao uporedo da obavlja te dvije funkcije zbog nespojivosti, a nakon njega slijedi dugogodišnji funkcioner te partije Janko Milatović, navode Vijesti.

Do zamjene poslanika će doći i u drugim poslaničkim klubovima, te bi tako umjesto poslanika Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimira Jokovića, koji je kandidat za vicepremijera i ministra poljoprivrede u novoj vladi, u skupštinskim klupama, prema podacima sa izborne liste, trebalo da ga zamijeni direktor SNP-a Bogdan Božović. On je i odbornik te partije u Skupštini Glavnog grada.

S obzirom na to da je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević kandidat za ministra odbrane u manjinskoj Vladi, ako bude po izbornoj listi, njegovo će mjesto u Skupštini pripasti predsjedniku bjelopoljskog odbora SDP-a Adnanu Strikoviću. Iza Konjevića sljedeći na listi je počasni predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić, ali s obzirom na to da je on kandidat za ministra vanjskih poslova u manjinskoj vladi, sljedeći na listi je Striković.

Poslanik Albanske liste Nikola Camaj potvrdio je Vijestima da očekuje da zamijeni kolegu Gencija Nimanbegua, jer je, kako je rekao, tako predviđeno koalicionim sporazumom tri partije koje čine tu listu. Vjestima je međutim u Forci saopšteno da to nije tačno i da Nimanbegu ostaje poslanik.

Fitim Dragović umjesto Fatmira Đeke

Lider Demokratske partije Fatmir Đeka trebalo bi da pokriva u novoj vladi resor za ljudska i manjinska prava, te bi ga u poslaničkim klupama mogao naslijediti partijski kolega Fitim Dragović.

Predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića, koji je kandidat za mjesto potpredsjednika i ministarstva kapitalnih investicija, u poslaničkim klupama bi trebalo da zamijeni predsjednik Političkog savjeta Bošnjačke stranke i bivši poslanik Suljo Mustafić.

Prema informacijama Vijesti Mustafić je od partije tražio neko mjesto “po dubini”, po mogućnosti direktora javnog preduzeća. TV Adria je ranije objavila da je to “Morsko dobro” ili “Aerodromi”, ali je sagovornik Vijesti kazao da je to malo izvjesno.