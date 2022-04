Sjednicu Skupštine i Kolegijuma, u skladu sa Ustavom i Poslovnikom, jedino može zakazati predsjedavajući Skupštinom Strahinja Bulajić, kazala je potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ona je navela da je Bulajić predsjedavajući Skupštinom sve dok mu se na prvoj sjednici ne konstatuje ostavka.

„Sve do tada jedini on ima ovlašćenje da zakaže sjednicu, a bilo ko drugi ko bi to učinio ulazi u zonu krivične odgovornosti zbog zloupotrebe položaja“, rekla je Bošnjak.

Ona je kazala da je potvrdu za takvo tumačenje dobila i od relevantnih pravnih stručnjaka.

„Dakle, bez obzira što su moje kolege naslovile meni dopis za sazivanje sjednice Kolegijuma i sjednice Skupštine, ja nijesam adresa za to“, kazala je Bošnjak.

Ona je pozvala sve na razum i državničku odgovornost, da se iz kompleksne političke situacije izađe kroz široki kosenzus svih političkih aktera, poštujući demokratske principe i izbornu volju građana.

„Jer spuštanje tenzija, mir i stabilnost je nešto što bi, u ovom izazovnom trenutku, trebalo da bude svima prioritet“, dodala je Bošnjak.