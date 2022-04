Demokratska partija socijalista (DPS) će bez ikakvih interesa i participacije podržati formiranje manjinske vlade, poručio je lider te stranke Milo Đukanović, navodeći da ne izgleda realno da će nova vlada imati podršku 49 poslanika u parlamentu.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Đukanović je novinarima, nakon predavanja na Pravnom fakultetu u Podgorici, kazao da je formiranje manjinske vlade blizu i da postoji nekoliko verzija ko će činiti poslaničku podršku.

On je istakao da je interes bio da vladu podrži 49 poslanika u parlamentu, jer bi to obezbjeđivalo tropetinsku većinu za donošenje važnih odluka koje se, prije svega, tiču tužilačko-sudske grane vlasti.

Đukanović je kazao da ne izgleda realno da će vlada biti podržana od te većine.

„Spremni smo da podržimo i manju većinu, ali smo veoma jasno kazali da se ne saglašavamo sa namjerom da se partije koje su tradicionalno suverenističke, koje su učestvovale u narastanju političke podrške obnovi nezavisnosti i doprinijele razvoju, isključuju iz manjinske vlade bez valjnog obrazloženja“, poručio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, biće sagledane sve nove okolnosti.

"Čini mi se da dobijamo kao imperativ potrebu da što brže dobijemo vladu. Očigledno da ima mnogo zastoja u komunikaciji između partija koje čine vladu“, kazao je Đukanović.

Na pitanje kakva poruka se šalje društvu time što je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica saslušana u Specijalnom državnom tužilaštvu, Đukanović je odgovorio da se šalje poruka da u Crnoj Gori nema izuzetaka i da su svi u istom statusu u odnosu na državu i njene institucije.

Upitan da li je lični prijatelj sa Medenicom i da li je sa njom bio u kontaktu proteklih dana, Đukanović je rekao da je sa Medenicom dugogodišnji prijatelj.

„Takođe, sa njom sam intenzivno sarađivao u periodu kada smo oboje obavljali državne funkcije. Ne želim da se upuštam ni u jednu ocjenu ni u njenu korist, ni na njenu štetu. Poklonimo povjerenje institucijama i sačekajmo da čujemo argumente koji će nam pojasniti o čemu se radi“, rekao je Đukanović.

On je, na pitanje kako komentariše kvalifikacije tužilaštva o belvederskim protestima, da je te proteste predvodio savjetnik predsjednika za bezbjednost Veselin Veljović, odgovorio da ih tumači onako kako ih je protumačio Osnovni sud na Cetinju.

„Pokazalo se da je to jedna najobičnija konstrukcija i da je to očigledno trebalo da posluži kao politička optužnica i političko objašnjenje da se na Cetinju nije događao otpor prema kleronacionalizmu Srpske pravoslavne crkve, nego prema novoj vlasti. Pokazalo se da to nije tačno“, rekao je Đukanović.

On je istakao da Veljović tamo nije imao nikakvu ulogu i da mu je drago da je to ustanovio i sud na Cetinju.

„Dobro je da se te političke konstrukcije koje se žele krivično pravno artikulisati veoma brzo rasprše kao mjerhur od sapunice“, dodao je Đukanović.