Manjinska vlada već je trebalo da bude formirana, s obzirom na ukupnu situaciju i u državi i u svijetu, ocijenio je predsjednik Demokratske partije Fatmir Đeka.

Đeka je rekao Pobjedi da krajnje neumjesno, degutantno i sa štetnim posljedicama, da se taj proces odgađa da bi se postigli neki sitni partijski interesi.

"Krajnje je vrijeme da se ova saga okonča. Ako ne, što se nas tiče, idemo na izbore. Ko želi tehničku vladu, neka je formira bez nas. Mi u vladi sa Demokratskim frontom biti nećemo", poručio je koji je i poslanik Albanske koalicije.

Đeka je, komentarišući snimak o navodnoj kupovini glasova na kojem je on jedan od aktera, pozvao da se „što prije i do kraja utvrdi ko je zloupotrijebio Damira Asovića, kome je on dao nekakav snimak i ko ga je potom montirao i distribuirao“.

Đeka je ponovio da je u pitanju klasična montaža.