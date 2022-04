U Crnoj Gori kad ti treba kokain, ti se odmah obratiš u Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo, kazao je danas lider PzP-a i jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Djeca rade, a roditelji ih štite. Sigurica. Kad bi Eskobar Pablo mogao da vidi kako djeca sudija i tužilaca valjaju robu? A EU i SAD ih štite. Sve naopako", istakao je Medojević i dodao je da mnogo znanih i neznanih ljudi ovih dana vide da je bio u pravu.

"Nerijetko se čude i pitaju kako to da me moj narod većinski ne prihvata i ne podržava na svoju štetu. To je kulturna mentalna matrica mog naroda. Ne vole gorku istinu o sebi. Draža im je slatka laž. Skloni smo korupciji, lažavinama, kriminalu i štetu. Ja se borim i protiv mentaliteta našeg naroda i nasleđa. Strah od vlasti i strah od promjena sprečava da zemlja bude demokratska, pravna i ekonomski prosperitetna. Hulje, lopovi, prevaranti, sjecikese, lažovi i šverceri dobijaju podršku mog naroda. Reformatori i patriote su i manjini. Ja to znam odavno. Ali sve dok postoji makar jedan Crnogorac koji sanja normalnu, demokratski pravnu, pravednu i ekonomski razvijenu Crnu Goru ja ću se obraćati njemu i boriti se. Nema povlacenja. Nema predaje. Sloboda ili ništa", poručio je Medojević.

Podsjetimo, portal Libertas objavio je da se sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Miloš M. Medenica (35), sudeći po podacima koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji i tužilaštvu, bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge.

U dokumentima Europola u koje je Libertas imao uvid, Miloš Medenica preko aplikacije SKY, u komunikaciji sa policajcem Darkom Lalovićem, navodno, dogovara kupovinu veće količine droge za sebe i svoje društvo, obezbjeđuje transport krijumčarenih cigareta iz Bara, osigurava nesmetano kretanje jednog kriminalca, posjeduje i koristi zabranjeno oružje.

Policajac Lalović je uhapšen 15. decembra prošle godine i još je u pritvoru. On je pripadnik Sektora za obezbjeđenje štićenih ličnosti Uprave policije i godinama je bio zadužen za bezbjednost dugogodišnje predsjednice Vrhovnog suda.



Vesna Medenica i njen sin Miloš demantovali su ove navode.