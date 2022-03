Svakome je krivo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, niko ne preispituje svoju odgovornost, kazao je ministar Milojko Spajić

Izvor: Vlada Crne Gore

On je danas komentarisao to što je ranije ovog mjeseca iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno da nisu mogli pristupiti nabavci aviona za gašenje požara iako su još u oktobru dostavili Vladi informaciju o neophodnosti nabavke ovih aviona.

Spajić je na konferenciji za medije, povodom predstavljanja izvještaja o crnogorskim preduzećima u okviru Montenegro Works-a, pitao zbog čega MUP ima 7 miliona eura veći budžet od prošle godine.

”Ministarstvo finansija ne određuje sektor đe će se to rasporediti, to je njihov budžet.Potrošačke jedinice su govorile o uštedama, a svi to zaboravili – svi traže veće budžete. Evo, dodajemo još 2 miliona eura i opet im nije dovoljno”, naveo je Spajić.

Smatra da ljudi treba da počnu malo svoju odgovornost da preispituju.

”To prebacivanje odgovornosti, ukoliko se to primi, niko se neće promijeniti. Ljudi koji prebacuju odgovornost nisu uradili ništa kvalitativno bolje u odnosu na DPS period i najlakše je prebaciti na nekog drugog – neko je drugi kriv”, naveo je Spajić.

Ne interesuje ga, kako je istakao, šum u komunikaciji.

”Ti ljudi treba da se bave svojim poslom. Sugerisali smo im da pričaju sa Vojskom i naprave neki plan, a nijedan sastanak nije održan sa Ministarstvom odbrane. Mogu li ti ljudi da naprave smislene planove bez da traže 40 miliona eura za kanadere. I ako će kanadere, napravite aranžman”,poručio je Spajić.

Ministarstvo finansija, kategoričan je, nije zaduženo za to.

”Svako ima svoj budžet, svako određuje svoje prioritete. Mi ćemo pokušati da obezbijedimo sredstva”, rekao je Spajić.

Portparolka Ministarstva finansija i socijalnog staranja saopštila je na konferenciji za medije i da je MUP formalno predao zahtjev 14. marta, te da je prije toga razgovorano u okviru priprema budžeta.

”Neformalna komunikacija nije isto što i predaja formalnog zahtjeva”, istakla je ona.