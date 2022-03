Neki crnogorski mediji nijesu daleko od onih iz regiona kojima smo oduzeli licencu za emitovanje, kazao je mandatar za sastav nove Vlade Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Strani uticaj u Crnoj Gori postoji, ali treba razložiti pravi maligni uticaj po Crnu Goru od onoga što je opravdanje za nezavršavanje naših domaćih zadataka, a želi da se pokrije retorikom da se to nije završilo, dodao je on.

Abazović je na konferenciji CDT-a “Mreža dezinformacija: Ukradena demokratija” kazao da, ako se formira 43. Vlada, treba izvršiti sve obaveze koje se tiču smanjenja uticaja lažnih vijesti i dezinformacija.

Naša kaznena politika prema određenim medijima, smatra on, treba da se malo pojača.

“Znam da će to da bude jako grubo prema našim medijima, ali ne mislim da su neki naši mediji daleko od onih kojima smo oduzeli licencu za emitovanje. Možda to njima zvuči kao čin patriotizma, ali afirmisanje fašističkih djela, jake polarizacije i nacionalizma je vrlo štetno za male sisteme poput Crne Gore koji su i dalje vrlo ranjivi”, kazao je on.

Ističe da treba praviti razliku između dezinformacija i rušenja sloboda i ljudskih prava.

Mnoštvo je dezinformaija u našem javnom prostoru, kaže Abazović.

“U Crnoj Gori lažna vijest je postala dominantna. Društvene mreže su učinile svoje i velika se politička borba vodi tamo. Postoje portali koji su naklonjeni određenim političkim strukturama, kreiraju svoje mnjenje, postoje i mediji koji su naklonjeni. Nedostaje proesionalizam, postoji tendencioznost. Čak i kad je informacija tačna, tu su naslovi i podnaslovi sporni”, kazao je Abazović.

Smatra da je jako važno da se vrjednosno opredijelimo.

“Na tlu Evrope izvodi se invazija na jednu suverenu državu. S druge strane ratne aktivnosti ne prestaju. Mislim da su to oni momenti kada konflikt više nije na idejnoj ravni, već dnevno odnosi živote ljudi i stvara veliku tragediju u 21. vijeku”,kaže Abazović.

Iz tog razloga obaveza svih nas je da detaljnije sagledamo te vijesti.

“Mi moramo te segmente sagledati kao opasne po Crnu Goru. Jer mi smo mala država, koja je ekonomski u prilično velikim problemima, koja nema izgrađen sistem demokratskih institucija i odbrane od takvih pojava”, kazao je on.

Svi zajedno nijesmo učinili mnogo suzbijanju takvih aktivnosti.

”I Vlada je ogledalo društva i refleksije volje građana. Što znači da ako nemamo visok stepen demokratije, nemaju ga ni građani isti. Nemamo ni visok stepen tolerncije i to treba da bude motivacija da svi zajedno učinimo da se društvo mijenja na bolje”, kazao je on.