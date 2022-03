Lider SNP-a Vladimir Joković kazao je juče kako vjeruje da će kroz razgovore koje je najavio mandatar Dritan Abazović uspjeti da nađu neko rješenje, piše Pobjeda.

"Svakako je dobro što se razgovara i vjerujem da ćemo uspjeti da nađemo neko rješenje i ostvarimo rezultat", naveo je Joković u izjavi za Pobjedu.

Demantovao je i informaciju koju je juče objavio portal "Borba" da je SNP na Predsjedništvu donio odluku da neće biti dio manjinske vlade. Informaciju su demantovali i izvori Pobjede bliski mandataru.

"Glavni odbor je nadležan da donosi odluke o tome i on je to i učinio – to je odluka SNP-a koja je poznata", poručio je on.

Kazao je i da su na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva te stranke sumirali rezultate izbora u Beranama i razgovarali oko buduće manjinske vlade, a podsjetio je i na odluku Glavnog odbora SNP-a da ova stranka neće biti dio vlasti koju bi činili SDP i SD.

Komentarišući tvrdnje pojedinih političkih partija da su preliminarni rezultati izbora u Beranama pokazali da je ideja manjinske vlade doživjela poraz, Joković je poručio kako "bi volio da SNP uvijek doživljava poraze kakve je doživio na izborima u nedjelju".

"Za nas je najbitnije da su naši članovi prepoznali da mi vodimo jednu ozbiljnu, državničku politiku, da želimo dobro građanima Crne Gore. Da želimo da Crna Gora bude bolja, naprednija, uređenija, institucionalno sređenija i tim putem ćemo nastaviti. Tako da apsolutno ne smatram da je koncept manjinske vlade doživio poraz", istakao je Joković.

Generalni sekretar Građanskog pokreta Ura Mileta Radovanić kazao je Pobjedi da će se razgovori koje je najavio mandatar Dritan Abazović povodom formiranja nove vlade nastaviti tokom ove sedmice. Cilj im je, kako je rekao, da probaju da premoste razlike, ili, ako to ne uspije, da traže drugu soluciju.

"To moramo da vidimo i te odnose je potrebno iskristalisati. SDP je bio izričit kada je rekao da neće biti dio vlade u kojoj će biti SNP, a iz SNP-a su takođe rekli da žele vladu sa potpisnicama Memoranduma, ali bez SD-a i SDP-a", podsjetio je Radovanić.

Naveo je i da razgovori između Abazovića i predstavnika partija koje su iskazale želju da podrže manjinsku vladu nijesu ni prestajali.

"Razgovori nijesu ni prestajali. To su manje-više bilateralni razgovori koji nijesu toliko oficijalni, koji su svakodnevna komunikacija ili između potpisnika Memoranduma, ali u suštini imamo kontakte sa svim partijama koje su iskazale želju da podrže ovaj koncept manjinske vlade", istakao je Radovanić.

Podsjetio je i da je Abazović uradio što je do njega i da je spreman "koliko je sjutra da podnese zvaničan zahtjev za izbor nove vlade", a smatra i da će se situacija iskristalisati tokom ove nedjelje.