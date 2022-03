Šef kluba poslanika Socijalističke narodne partije (SNP) Crne Gore Dragan Ivanović rekao je Portalu RTCG da ta stranka odlučno ostaje pri stavu da DPS, SD i SDP ne mogu biti sastavni dio manjinske vlade.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je naveo da te stranke mogu da podrže manjinsku vladu ali ne mogu, po sudu SNP-a, biti njen dio, prenosi RTCG.

“Mi smo iznijeli stav pred Glavnim odborom i rekli da smo uslovili ulazak u manjinsku vladu time da DPS, SD i SDP ne mogu biti sastavni dio vlade, a normalno njihova podrška da. To je stav koji zastupamo i tu smo potpuno jasni i principijalni do kraja”, poručio je Ivanović.

Predsjednik kluba poslanika SNP-a je istakao da rasplet vezano za predloženi sastav manjinske vlade očekuje do završetka lokalnih izbora, to jest, do kraja sedmice.