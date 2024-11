On podsjeća da smo imali i druge slučajeve kada su se dešavala teška krivična djela, upravo zbog nedostatka tzv. nanogica. Da smo ih imali, Radulović kaže da bi vjerovatno brojni zločini bili spriječeni i ne bi bili izvršeni u Crnoj Gori.

Za ubistvo Cetinjana Žarka Pejakovića i Petra Lipovine koje se desilo prije 20-ak dana u Podgorici, sumnjiči se osoba kojoj je istekao pritvor od tri godine. Advokat Veselin Radulović kaže da nažalost to nije jedini slučaj da se nešto ovako ili slično desilo, ali i da su uzroci višestruki, piše RTCG.

Radulović dodaje da nije primjereno ono što radi Vlada i vrh bezbjednosnog sektora, konkretno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, da za ovakvo stanje okrivljuje pravosuđe i sud.

"Dakle, desili su se propusti, ako se dese propusti nikada ih nećete riješiti tako što ćete krivce tražiti negdje drugo. Za ovaj propust prvenstveno bi trebalo da odgovara Vlada, jer podsjetiću Vlada je ta koja treba da obezbijedi uslove i za rad bezbjednosnog sektora i za rad pravosuđa. Mi konkretno nemamo tzv. nanogice kojima treba da se provjerava izvršenje ovih mjera nadzora kada se pritvor ukine i izrekne ta mjera nadzora koja je u ovom slučaju bila izrečena", kazao je Radulović.

On podsjeća da smo imali i druge slučajeve kada su se dešavala teška krivična djela, upravo zbog nedostatka tzv. nanogica. Da smo ih imali, Radulović kaže da bi vjerovatno brojni zločini bili spriječeni i ne bi bili izvršeni u Crnoj Gori.

"Dakle, za to je apsolutna odgovornost na Vladi jer Vlada izgleda nema novca za to, iako vidimo svakodnevno da troše novac za svoje potrebe, za reprezentaciju, za zarade, planiraju uvećanje zarada, planiraju angažovanje savjetnika, troše na službena putovanja, troše na službena vozila, brojni su primjeri zlopotrebe državne imovine. Dakle, očigledno za sve ima novca, ali nema novca za ono što je najpotrebnije Crnoj Gori da se obezbijede adekvatni uslovi za rad i bezbjednosnog sektora i pravosuđa", navodi Radulović.

Došle su na red i Izmjene zakonika o krivičnom postupku, produženje pritvora sa tri na pet godina. Na pitanje da li misli da bi to moglo biti rešenje, Radulović kaže da je mišljenja da neće.

"Mislim da to neće biti rešenje, jer pazite, ako je namjera bila, očigledno jeste, tako je i govoreno u fazi ovoj, dok se taj akt, predlog izmjena radio, da treba ubrzati postupak, da ga treba učiniti efikasnijim. Nikada se nije desilo da neki postupak ubrzate i učinite efikasnijim tako što produžavate rokove. Naprotiv, postupak se čini efikasnijim i bržnim tako što skraćujete rokove i istovremeno propišete mehanizme koji će obezbijediti poštovanje tih rokova. Mi to nemamo trenutno u Crnoj Gori u aktuelnom zakoniku o krivičnom postupku. Vlada nije željela da se time bavi na adekvatan način i da djeluje u tom pravcu. Činilo se da je najlakše uraditi ovo sada, takoreći, kupiti tih još dvije godine u svakom od ovih predmeta i produžiti to vrijeme. Mislim da će to dovesti samo do novog odugovlačenja. Cilj onih koji su odugovlačili postupak biće sada da to čine ne tri, već pet godina", kaže on.

Radulović ističe da bi neku vrstu vetinga trebalo sprovesti u crnogorskom pravosuđu, prenosi RTCG.

"Treba biti, naravno, oprezan, on nosi brojne rizike. Nemamo dovoljno vremena ni približno da govorimo o svemu tome, ali da li je potreban veting jeste, da li je potrebno pravosuđe očistiti od nekih kadrova koji su učinili da to pravosuđe bude sa svim ovim manama kojima svjedočimo, koji lako mogu da uoče i lajci, a ne samo oni koji rade o pravosuđu. Dakle, treba sprovesti veting i mislim da bi on doprinio u neko dogledno vrijeme da imamo efikasnije postupke, da imamo sudije koji neće tolerisati brojne zlopotrebe određenih učesnika u postupku, da imamo sudije koji će sprovoditi taj postupak na efikasan način i omogućiti da se poštoje pravo na suđenju razumnom roku, a samim tim i donošenjem tih presuda u roku i kraćemo tri godine", zaključuje on.