Crna Gora je, nakon lokalnih izbora u Beranama i Ulcinju, korak bliže formiranju manjinske vlade, ocijenio je mandatar i lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je novinarima, nakon konferencije Savjeta stranih investitora, kazao da očekuje da Crna Gora dobije vladu jer je „ova situacija neodrživa“.

„Ako neko ne misli da treba da dobijemo vladu, onda ni to nije nikakav problem, onda treba da idemo na izbore“, rekao je Abazović.

Na pitanje kada se može očekivati da predstavi sastav vlade, on je odgovorio da je spreman, i da će obaviti još jednu seriju razgovora nakon lokalnih izbora i „vidjeti da li se nešto kod nekoga promijenilo“.

Upitan da li će se u formiranje vlade defintivno ići bez Socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije, Abazović je kazao da ne bi išao sistemom bilo kakvog isključivanja, ali da će stranke koje su potpisnice Memoranduma biti okosnica vlade.

„Da li se tome još neko može pridružiti, lično nemam ništa protiv, ali moraju da znaju da ne mogu s tim da trguju, niti da se navodno pravdaju nekim velikim patriotizmom. Vidjećemo ove sedmice ko će konačno biti u vladi“, naveo je Abazović.

Upitan da prokomentariše to što su na izborima u Beranama 55 odsto glasova osvojile partije koje se protive manjinskoj vladi, on je rekao da je to odlično, zbog toga što je do sada bio narativ da je 98 odsto stanovništva protiv manjinske vlade.

„Sinoć je potpuno urušen čitav narativ - narativ protesta, izdaje izborne volje, narativ Demokratske partije socijalista (DPS) da oni nešto kontrolišu, da se vraćaju“, kazao je Abazović.

Na pitanje kako komentariše to što u Ulcinju DPS, DUA i Forca mogu da formiraju vlast, on je rekao da može da se desi takva kombinatorika.

Abazović je dodao da je mnogo zadovoljan izborima u Ulcinju, navodeći da je u tom gradu DPS drastično pao, a DUA iznenadila.

„Može da se desi kombinatorika o kojoj vi govorite, a može da se desi da imamo neku mnogo stabilniju vlast u kojoj bi učestvovala naša koalicija. To bi bilo logičnije, ali nemam ništa protiv toga, ukoliko oni nađu zajednički jezik“, naveo je Abazović.

U Ulcinju je, kako je kazao, neosporno da građani žele promjene.

On je dodao da je u Ulcinju proglasio apsolutnu pobjedu jer je koalicija Za novi početak (ZNP) dobila 14 mandata, a druga lista šest.

URA je, kako je naveo, 2018. godine imala dva mandata.

„Hoće li da se formira neka druga koalicija? Srećno bilo, građani nijesu glasali samo za jednu opciju. Sve mogućnosti su na stolu“, kazao je Abazović.

Govoreći o lokalnim izborima u Beranama, on je rekao da je vrlo zadovoljan.

„Zadovoljan sam zbog prijatelja iz Socijalističke narodne parije (SNP). Ne u smislu da ih favorizujem, ali je na njih bio najveći pritisak“, kazao je Abazović.

SNP je, kako je rekao, odbranio rezultat i pokazao svima da je u Beranama vrlo čvrst subjekat.

Abazović je naveo da je DPS u Beranama doživio očekivani debakl.

„Ko će tamo da formira vlast? Ko god da je formira, srećno bilo. Najvažnije da se formira vlast koja će raditi u korist građana Berana. Isto mislim i za Ulcinj“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, poruka svih izbora u Crnoj Gori, i prethodnih i jučerašnjih, je da građani imaju mnogo više slobode.

„Dešavaju se trendovi koji su dobri za državu. Ne postoji grad u kojem će neko unaprijed da kaže ovo će da bude sigurna pobjeda ove ili one opcije“, naveo je Abazović.