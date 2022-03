"Kao građanka imam određene simpatije prema stavovima nekih političkih grupacija ali u ovom trenutku će to ostati na tome", kazala je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vesna Bratić

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Ona je za RTCG dodala da će o svom političkom angažmanu odlučiti nakon što joj prestane ministarska funkcija.



"Svjesna sam da je funkcija ministra u Vladi jedne države politička funkcija, međutim za člana Vlade sam imenovana kao nestranačka ličnost stoga je moja obaveza da dok budem član 42. Vlade i ostanem nestranačka ličnost. S druge strane, kao građanka imam određene simpatije prema stavovima nekih političkih grupacija, ali u ovom trenutku će to ostati na tome. Nakon prestanka moje ministarske funkcije donijeću konačnu odluku kojoj partiji ili koaliciji ću pristupiti"; kazala je Bratić.





Kako vidite najavljeno formiranje manjinske vlade?

Bratić: Manjinsku vladu mogu komentarisati u trenutku kada se, i ako se, takva vlada stvarno i formira. U ovom trenutku, smatram da je formiranje bilo kakve Vlade sa kratkim rokom trajanja, odnosno do izbora, upitno. Posebno što je sistem državne uprave vrlo kompleksan i nadam se da su potencijalni članovi takve vlade čvrsti u odluci da se prihvate jednog takvog posla.

Koje rezultate izdvajate kao najvažnije kada je u pitanju ministarstvo na čijem ste čelu?

Bratić: MPNKS je ostvarilo jako dobre rezultate u posljednjih godinu dana. U upravnoj oblasti prosvjete smo postigli puno toga. Obezbijedili smo besplatne udžbenike za sve đake osnovne škole, Svi zaposleni na određeno vrijeme su počeli da ostvaruju zaradu za svih 12 mjeseci, a ne kako je bilo do sad za devet. Sagradili smo vrtić u Pljevljima, dovršili izgradnju i otvorili vrtić u Herceg Novom. Završena je izgradnja, očekujemo da će biti otvaranje vrtića u Podgorici narednih dana. Obezbijedili smo pravičnu raspodjelu časova pa je veliki broj nezaposlenih nastavnika sa evidencije Zavoda za zapošljavanje poslije dužeg niza godina došlo do zaposlenja. Omogućili smo da direktori budu i nastavnici koji do sada tu priliku nisu imali. Otvorili smo studijski program konzervacija i restauracija

U upravnoj oblasti nauke zaključili smo sporazum “Horizont Evropa” i time učinili dostupnim fond od preko 95 milijardi eura. Izmijenili smo podzakonska akta tako da su novčana sredstva koja su opredijeljena u te svrhe dostupnija svim naučnim radnicima. S druge strane, u upravnoj oblasti kulture potpisan je sporazum “Kreativna Evropa”.

Kada je u pitanju upravna oblast sporta?

Bratić: Izvršili smo izmjenu Zakona o sportu čime smo uspjeli da spriječimo eliminaciju Crne Gore na način što se naši sportisti ne bi takmičili pod zastovom i himnom Crne Gore. Spriječili smo nenamjensku raspodjelu sredstava savezima, od kojih su neki vratili novac a neki će tek vratiti. Ključni projekti su izgradnja sportske sale Gimnazije 30. septembar u Rožajama, OŠ Dušan Korać i Muzičke škole u Bijelom Polju, OŠ Vladimir Nazor u Podgorici, osnovnih škola u Igalu i Titvtu, izgradnja OŠ Stari Aerodrom i Tuški put u Podgorici, te OŠ i dječijeg vrtića u Radovićima pored Tivta. Takođe i izgradnja školskog objekta za osnovno obrazovanje na Zabjelu, izgradnja druge gimnazije u Podgorici, OŠ u City kvartu, izgradnja sportske sale za potrebe OŠ Bajo Jojić u Andrijevici, kao i rekontrukcija objekta zadužbine porodice Bošković-Đurović-Laketić u Herceg Novom.

Tu je i rekonstrukcja niza objekata koji su prethodnih godina bili zapostavljeni, a dodala bih da je formirana radna grupa za obnovu seoskih škola koje se nepravedno ranije bile u drugom planu. Na taj način želimo da poboljšamo uslove života i rada u seoskim sredinama i probudimo naše selo, da zadržimo ljude na selu.

Ipak, v.d. stanje u školskom sistemu je i dalje aktuelno?

Bratić: Vidite, v.d. stanje u školskom sistemu se rješava. To je proces koji zahtijeva ne samo izbor i procjenu kandidata koji su se prijavili na konkurs već i utvrđivanje kvaliteta rada imenovanih v.d. direktora. Činjenica da je neko izabran za v.d. direktora ne znači po automatizmu da će biti i imenovani na puni mandat. Cilj nam je da na tim mjestima budu pravi ljudi.

S druge strane, stranke iz opozicije Vas često optužuju za revanšizam i progon političkih neistomišljenika?

Bratić: Sve optužbe opozicije za navodni revanšizam koji izgovaram ili sprovodim su isključivo iskonstruisane radi ostvarivanja političkih poena. Nakon nešto više od godinu dana rada na ovoj funkciji sada razumijem tu potrebu političkih partija. Međutim, ja nisam iz te branše još, ali svojim djelima demantujem sve optužbe koje te političke grupacije iznose. Mislim da naš narod nema toliko kratko pamćenje i sjeća se straha, pritisaka i revanšizma koji su trpjeli upravo od tih tzv. “tužilaca” i “sudija”

Šta je sa mjestom direktora Uprave za sport i mlade, nakon što je objavljeno kako upravna isnpekcija smatra da aktuelni direktor Marko Begović ne ispunjava uslove za tu poziciju?

Bratić: Izbor direktora Uprave za sport i mlade je u toku. Begović ima sve uslove da bude imenovan na mjesto direktora Uprave za sport i mlade. Upoznati smo, naravno, sa navodima inspekcije, ali smatramo da je Uprava za inspekcijske poslove izgubila legitimitet u ovom slučaju jer je jedna ista inspekcija prvo donijela odluku da Begović ispunjava uslove za direktora, da bi nakon nekog vremena nezakonito promijenila mišljenje.

Zbog nezakonitosti, podnijeta je krivična prijava protiv zaposlenih u Ministrstvu javne uprave i Uprave za inspekcijske poslove. Kako je cjelokupna situacija dovela do pojave različitih rešenja, jasno je da ovaj slučaj može dobiti konačan epilog nakon okončanja potsupka pred tužilaštvom i sudom.





Čini se da se istrajava na obračunu sa ženama u Crnoj Gori, posebno onima koje zauzimaju istaknute političke i javne funkcije, a Vas sve češće napadaju i na društvenim mrežama?

Bratić: Komentari na društvenim mrežama u današnje vrijeme uzimaju velikog maha. Nezavisno od komentara koji se tiču mene lično, smatram da je svaki vid takvog negativnog komentarisanja nečije ličnosti neprihvatljiv, čin nekuluture i nevaspitanja. Kada su u pitanju neki komentari u odnosu na mene, smatram da nisu odlika stvarnog mišljenja našeg naroda. Komentari su, kao i određeni broj članaka u nekim medijima, ciljani radi ostvarivanja određenih političkih ciljeva.

Moram priznati da me to jeste pogađalo na početku, jer sam ja neko ko se brani djelima i argumentima, a nisam napadnuta na taj način, već vrlo nisko i podmuklo. Ali opet, s druge strane, takvi komentari mi daju snagu da nastavim da radim dobro kao i dosad.