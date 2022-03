Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić kazala je da postoje velike šanse da se politički angažuje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bratić je u intervjuu za Radio televiziju Nikšić kazala da neće zanemariti naučnu djelatnost jer je to "moja vokacija, moja prva ljubav, to je nešto što sam ja u suštini", te da "kad se okušate u nečemu i vidite da možete, onda želite da nastavite".

"S obzirom na to kroz šta sam sve prošla i kako smo ja i moj tim iznijeli teško breme za ovih 15 mjeseci, mislim da bi šteta bilo taj potencijal koji imamo ne upotrebiti ponovo za jednu bolju, istinski bolju Crnu Goru", kazala je ona.

Istakla je da postoji mogućnost da se izglasa manjinska vlada, s tim što kako kaže "to je vlada manjine" ne misleći pri tom na nacionalne.

"To je vlada onih koji imaju ukupno pet odsto podrške građana Crne Gore. Vlada manjine nad većinom se u teoriji, ali i u praksi zove aparthejdom. To znači da takva ne može biti vlada građanskog pomirenja. Da je ova vlada dobila šansu ona bi to mogla", kazala je ona.

Prema njenom mišljenju, nacionalne manjine su nezaobilazan sastavni dio svake vlade u Crnoj Gori, ukoliko želimo prosperitetnu državu.