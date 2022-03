Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) spremilo je sve odluke koje treba da budu usvojene na sjednici Vlade, kazao je šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović i dodao da će prisustvovati narednoj sjednici.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova/Tviter

Radulović je, odgovarajući na pitanja novinara u Bijelom Polju, rekao da su od početka agresije Rusije na Ukrajinu, MVP i on bili vrlo jasni povodom dešavanja I imali vrlo jasan narativ.

To su, kako je naveo, pohvalili Evropska unija, NATO, Sjedinjene Američke Države i svi zapadni partneri.

“MVP je spremilo sve odluke koje treba da budu usvojene na sjednici Vlade. Već dvije sedmice te odluke se ne donose, a kao opravdanje za to navodi se da ne prisustvuju ministar (Sergej) Sekulović, potpredsjednik (Dritan) Abazović i ja”, kazao je Radulović.

On je rekao da su predstavnici MVP-a prisutni na svakoj sjednici Vlade, bez obzira na to što on nije tamo.

“Vlada u svakom trenutku ima devet ministara koji prisustvuju sjednicama, tako da nije nedolazak ministra Radulovića izgovor da Vlada ne može da donosi odluku, jer kao što mogu da donose odluke za ostale stvari, tako mogu i odluke za sankcije Rusiji”, kazao je Radulović.

Radulović je rekao da ne želi da govori o detaljima zašto on, Sekulović i Abazović nijesu prisustvovali prethodnim sjednicama Vlade.

“Recimo da rječnik, način ponašanja i pristup pojedinih ministara nije nešto što priliči sjednicama vlade”, naveo je Radulović.

On je kazao da su od početka ukrajinske krize, MVP, Koordinacioni centar i Ambasada Crne Gore u Ukrajini, koja je sada izmještena, radili sve kako bi izvukli sve crnogorske državljane iz Ukrajine, bez, kako je naveo, pomoći Vlade i ničije drugo.

“Ne znam da je ijedan drugi ministar, osim potpredsjednika Vlade Abazovića, imao riječ podrške za ono što radi MVP”, rekao je Radulović.

On je kazao da “niko nije pitao da li su naši građani u Ukrajini sigurni”.

“Već su čekali da ih MVP izvuče, a nakon toga da eventualno pokupe lovorike, ili se hvale sa tim”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, MVP je, zajedno sa Ambasadom i cijelom diplomatskom službom i uz pomoć partnera, radilo vanserijski posao u nemogućim uslovima kako bi crnogorski državljani bili na sigurnom.