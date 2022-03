Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović kazao je, gostujući u Dnevniku, da ekonomske sanckije Evropske unije (EU) Rusiji neće uticati na crnogorski finansijksi sistem.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova/Tviter

“Sankcije neće uticati na crnogorski finansijksi sistem”, rekao je Radulović, dodajući da su pogođene ruske banke koje nemaju svoje ispostave u Crnoj Gori.

On je dodao i da su ekonomskim paketom sankcija pogođene i vojne industrije.

“Takođe, to neće uticati na crnogorsko tržište da ne nedostaje robe na našem tržištu, koja dolazi sa strane Rusije”, dodao je Radulović.

Radulović vjeruje da ove ekonomske mjere nijesu namijenjene protiv običnih građana, već protiv političara koji su dali zeleno svjetlo da se izvrši invazija na Ukrajinu.

Radulović je, komentarišući zabranu uvoza iz Rusije, naveo da je Crna Gora imala razmjenu od 10 miliona eura sa Rusijom 2021.

“Vjerujem da to nije neka značajna robna razmjena. Neće nedostajati ruske robe na crnogorskom tržištu, jer je u ovom trenutku i nema”, ocijenio je Radulović.

Radulović ističe da je turizam glavna komponenta saradnje između Crne Gore i Rusije.

On je naveo da planiraju da ogranizuju iduće nedjelje humanitarni let za Rusiju sa avio kompanijom To Montenegro, Ministarstvom kapitalnih investicija i Ministarstvom vanjskih poslova.

“Kako bi izbjegli situaciju da naši građani ostanu zarobljeni u Rusiji”, zaključio je Radulović.