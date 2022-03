Premijer Zdravko Krivokapić smatra da je nedolazak vicepremijera Dritana Abazovića na sjednice Vlade Crne Gore nedostatak profesionalizma, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na novinarsko pitanje da prokomentariše nedolazak Abazovića na sjednice Vlade Crne Gore, Krivokapić je odgovorio: “Ja kao premijer govorim da je to nedostatak profesionalizma. Bez obzira što ste vi dobili mandat i što ste srušili vladu, vi ste i dalje ostali potpredsjednik”.

Krivokapić je kazao i da ministri vanjskih i unutrašnjih poslova, Đorđe Radulović i Sergej Sekulović, slijede primjer potpredsjednika Abazovića.

“To je za mene nezamislivo. Bez obzira što mnogi ovu vladu krste kao tehničku vladu, nigdje to u Ustavu tako nije. Stalno sam govorio da mi moramo da obezbijedimo kontinuitet u periodu od jedne do druge vlade. Dok ne dođe do druge vlade, mi moramo da radimo punim kapacitetom, ako to zakon drugačije ne regulište”, naveo je Krivokapić novinarima u Bijelom Polju.

Najviše ga, kaže, zabrinjava to što je Crna Gora, kao i mnoge zemlje u svijetu, ušla “u jednu demokratsku krizu koja se svjedoči načinom i odnosom prema smjeni ove vlade i formiranju nove vlade ako je to zakonski moguće”.

“Mnogi pravnici smatraju da je to neustavno. Tako da je ta nova vlada i neustavna, sem što je i prevara izborne volje građana, što je manjinska, čak i nacionalna, a da ne kažem potpuno politička”, naglasio je Krivokapić.

Volio bi, kako kaže, i da postoje jasni kriterijumi po kojima se neko klasifikuje da je dobar za premijera.

“Osnovno je pravilo imate li podršku većine koja vas treba izabrati. Đukanović je napravio interesantnu konstataciju. Uvjerio ga je Abazović da će imati dovoljnu većinu za formiranje vlade. Nama su tražili da moramo imati poptis 41 poslanika. Ako je to bila praksa za ovu vladu, zašto nije ispoštovana i u ovom slučaju. Zato što bi podršku toj vladi jasno iskazali oni protiv kojih smo se većina nas 30. avgusta borili. Podršku bi dao DPS i onda niko ne bi imao pravo da se brani da ovu novu vladu nije formirala partija koja 30 godina drži Crnu Goru zarobljenu”,poručio je Krivokapić za RTCG.