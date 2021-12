Lider Prave Crne Gore, Marko Milačić, poručio je u toku današnje rasprave u Skupštini, da Vesnu Bratić nepravedno napadaju sa više strane, kao i da će svi koji budu protiv nje u PCG imati političkog neprijatelja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

'Današnja rasprava se pretvorila u raspravu o Vesni Bratić. Potpuno je jasno zašto se napada Vesna Bratić. Danas je rečeno da ona vodi ministarstvo sa četiri glave, da sve što je dodirnula da je uništila da čitavo vrijeme od kada je tu radi sve da bi uništila Crnu Goru. To su ogromne neistine. Žao mi je što se ona napada sa nekoliko strana. A ko je napada? Napadaju je DPS i memorandijaši. Oni koji su potpisali sporazum sa DPS-ovim strateškim partnerima. Gle čuda, jedan od potpisnika tog memoranduma, koalicioni partner potpisnika memoranduma danas i ovih dana napada Njegoša, brani tu partiju i potpisnike memoranduma i mene koji sam stao u odbranu Njegoša'', kazao je Milačića.

Milačić se osvrnuo na najave, kako dodaje, da ''Crnoj Gori trebaju neki novi vijenci''.

''Čisto da im odgovorim, Crnoj Gori treba samo ''Gorski vijenac''. Uvijek i vječno. Sa druge strane, drugi potpisnik tog zakulisnog memoranduma napada Vesnu Bratić. To se sve predstavlja kao građanska, demokratska, evropska politika. Nije građanska politika napadati Njegoša. Nije građanska politika napadati Srbe. Da li se može biti građanski nastrojen ako se neko izjašnjava kao Srbin. Ovdje zigleda možemo da imamo nacionalne partije, potpuno legitimno, da oni snažno nacionalistički brane svoje etose i narodnosti, ali sa druge strane ne možemo da branimo Njegoša i ne možemo da pominjemo Srbe. Ta podvala o građanskoj Crnoj Gori nam se danas podmeće i tim famoznim memorandumom kojim se gazi izborna volja građana'', kazao je Milačić.

Kako je dodao, Prava Crna Gora će uvijek između memoranduma i ministarke izabrati Vesnu Bratić.

''Svak onaj koji bude napadao, ne kritički nego vodio kampanje protiv nje, u Pravoj Crnoj Gori će imati političkog neprijatelja. Vesna Bratić je svijetli primjer i ove Vlade i uopšte obrazovanja u Crnoj Gori. Ona je istinski izdanak njegoševske Crne Gore i Njegoša. Njegošev praznik ćemo imati vrlo brzo i niko ga ovdje neće dovesti u pitanje, ni DPS, ni potpisnici tog antinarodnog memoranduma ni niko treći'', zaključio je Milačić.

Poslanik SNP-a Dragan Ivanović je reagovao kazavši da je Milačić prećerao.

''Nemam ništa protiv što brani lik i djelo ministarke Bratić. To je njegovo pravo. Međutim, ovo što je rekao za ove koji su potpisali memorandum i što to ponavlja zadnjih dana da ne kažem kao ko, moram istaći da mi to nismo radili za ničiju uslugu sem građana Crne Gore. Memorandum nema veze sa onim što priča i čini mi se da nešto priviđa. Ja ću probati da njega zaštitim od sebe kad on već ne cijeni ono što je naš Marko Miljanov rekao'', kazao je Ivanović.

Odgovor na komentar uputio je Milačić kazao je da će kao papagaj biti uvijek kada treba da se brani izborna volja građana.

''Tek sam počeo, i ne samo da ću biti kao papagaj nego ako bude trebalo pozvaću i narod na ulice. Onda će papagaj biti čisto lijepa priča a ja to sve radim jer sam vrlo iskren čovjek. Ne bih ništa radio da to najdublje ne osjećam. Ja sam razočaran, naročito jer mi u koaliciji Za budućnost Crne Gore nismo dobili glasove da bi pravili memorandume sa Đukanovićevim strateškim partnerima. Kada ste pomenuli Kuče, taj vaš memorandumski partner, Đeljošaj, je javno prijetio da će da se nakači na budžet Albanije i Kosova, imao je želju koju sigurno nije zaboravio a to je da nam otme dio Kuča. Vaš partner Đeka je proglasio Hašim Tačija za počasnog građanina Ulcinja. Vi u meni imate brata, ali meni ovo jako smeta i zato ponavljam kao papagaj i neću se u tome zaustaviti i zbog toga sam juče pozvao na neodlaganje izbora u Beranama. Zašto tamo ne ispitamo šta građani misle o memorandumu?'', kazao je Milačić.