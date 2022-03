Demokratski front je spreman da podrži bilo kojeg kandidata za predsjednika Skupštine opštine Budva kojeg predloži Demokratska Crna Gora, saopštio je danas na pres konferenciji predsjednik Opštine Budva Marko Carević, piše CdM.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

“Podnošenje ostavke Radovića vidimo kao dobru osnovu za dogovor sa Demokratama. Sa ovim činom je što se nas tiče eliminisan remetilački faktor i stvoreni uslovi da se spriječi uvođenje prinudne uprave u Opštini Budva. Građani su izabrali vlast na četiri godine i jasnom podrškom izabrali predsjednika. Zato nam je neprihvatljivo da ucjenama mijenjamo izbornu volju. Nikakve lične sujete, animoziteti i razne političke inferiornosti ne smiju biti razlog da se grad i građani drže kao taoci. DF je više puta saopštio da neće pristati na ucjene”, saopštio je Carević.

Zato, prema njegovim riječima, neće da izdaju izbornu volju građana.

“Predsjednik Skupštine s druge strane može biti bilo ko među 33 odbornika. Nezamislivo je da predsjednik Skupštine blokira tu instituciju i dovodi do uvođenja prinudne uprave. Građani su birali odbornike da zastupaju njihove interese. Samo po sebi, raspuštanje pralamenta znači promjenu izborne volje građana. U skaldu sa tim pozivamo Aleksu Bečića i Demokrate da danas predlože novog kandidata za predsjednika SO. Unaprijed se obavezujemo, za razliku od njih, da nećemo vršiti ucjene i da ćemo prihvatiti bilo kojeg kandidata”, rekao je Carević.

Kako je kazao, DF će predložiti kandidata, a na Demokratama je samo da kažu ime.

“Isto tako, spremni smo da potpišemo koalicioni sporazum o jasno propisanim načinima funkcionisanja vlasti. Naš odbornički klub je sazvao sjednicu SO Budva za petak 18. marta. 11 odbornika su jedini koji to mogu i mi smo to uradili”, poručio je on.

Na dnevnom redu te sjednice, biće budžet i opštine i izbor novog predsjednika SO Budva.

“Ako ne prihvate našu ponudu onda je jasno da su trajno raskinuli saradnju sa nama i sebe trajno sebe isključili iz vlasti. Umjesto nas izabrali su DPS sa kojima zajedno sprovode bojkot parlamenta osam mjeseci”, saopštio je Carević.

Ako Demokrate ne izađu sa konkretnim imenom, navodi Carević, preuzeće punu odgovornost za eventualno uvođenje prinudne uprave u Budvi, zaključuje CdM.