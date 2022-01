"Priča o manjinskoj Vladi koju predlaže GP URA logički i politički je neodrživa i neće donijeti ništa dobro Crnoj Gori", kazao je poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović, gostujući u emisiji "Link", Radija Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On naglašava da manjinska vlada sa podrškom DPS-a nije stabilna vlada sa pouzdanom većinom.

“Teško će nekome sada oni objasniti da će se reforma pravosudnih institucija obaviti sa učešćem DPS-a u vlasti, oni to nisu mogli da urade ni kada su sami imali vlast. Teško će nekome objasniti da će se Zakon o porijeklu imovine usvojiti i da će se realizovati sa DPS-om. Da su oni to htjeli imali su 30 godina za to. Ova priča je logički i politički neodrživa i mislim da ako se sa njom bude išlo, definitivno neće donijeti ništa dobro Crnoj Gori”, kazao je Krapović u emisji "Link":

On je pitao da li se sa DPS-om može reformisati pravosuđe.

“Da li se pravosuđe može reformisati sa organizovanom kriminalnom grupom, koristim riječi koje je koristio potpredsjednik Vlade Dritan Abazović”, upitao je Krapović.

On je ponovio da bi manjinska vlada bila kršenje izborne volje građana.

“U pitanju je jedna vrsta skrivene agende, zakulisnog dijela, između GP URA i Civisa i DPS-a i opozicije u Skupštini. U svemu tome, kao što smo rekli kada je potpisan Memorandum imamo uslov jedan - a to je da se ispoštuje izborna volja građana”, kazao je Krapović.

Napomenuo je da Demokrate nemaju ništa protiv toga da manjine uđu u Vladi.

“Njih treba uvesti u vlast, moraju biti dio odlučivanja u Crnoj Gori, a ono što ne možemo prihvatiti jeste učešće DPS-a u vlasti”, precizirao je Krapović.

“Ne bih trčao pred rudu, vidjeli ste kako je završila prethodna inicijativa. Ja tu vidim dosta zadrške i mislim da je tako sa punim pravom. Mislim da građani neće dobro odgovori na takav “dil” i mislim da je to pogrešan put”, poručio je poslanika Demokrata.

Naveo je da mi sada praktično imamo takođe manjinsku vladu.

“Demokratska CG više nikome neće davati nikome bilo kakvu blanko manjinsku podršku”, rekao je Krapović.

Kaže da su Demokrate predlagale rekonstrukiciju vlade, te da bi bilo potrebno dogovoriti da li će partije ući u tu vladu.

“Rješenje se samo po sebi nameće, ono se nalazi u odlučnoj i potpunoj demontaži onoga što su ostaci hibridnog sistema. Kada se to prođe biće više nego dovoljno poslanika da se izglasa sve ono što je potrebno za put ka EU”, zaključio je Krapović za Radio Crne Gore.