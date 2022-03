Predsjednik cetinjskog odbora Demokrata Danilo Mrvaljević kazao je da je fizički napadnut u Cetinju, a da se napad dogodio sinoć oko 21:15 časova, prenose Vijesti.

Izvor: Demokrate

Na svom Fejsbuk profilu je napisao da je napadnut na benzinskoj stanici, "naravno iz čista mira, jer kako reče napadač 'može mu se'".

"I ja se potpuno slažem - može im se. Rečeno mi je da se ovaj mladi intelektualac preziva Vujačić. A prepoznao sam ga, jer je to bio jedan od grupe 30-40 intelektualaca koji su me napali i 1. septembra prošle godine, dok sam bio na ručku sa prijateljima u centru grada", kazao je Mrvaljević.

On je istakao da će svu odgovornost za ono što se može desiti ubuduće snositi svi oni zbog kojih se ovima može da ovo čine.

"Pošto decenijama prolazim kroz što prolazim zajedno sa svojom porodicom, dok posljednjih nekoliko godina svako malo doživljavam čak i fizičke napade, sve isključivo zbog mog političkog opredjeljenja i slobode govora zajamčene Ustavom, a ništa se ne preduzima do eventualno prekršajne odgovornosti i 200-300 eura kazne za počinioce i to svaki treći put, od danas ćemo drugačije", rekao je on.

U redu je, kako kaže, imati viši prag tolerancije kao javni funkcioner, to je negdje i obaveza, ali "odavno je pregažena crvena linija ljudskog dostojanstva i granica koju ljudsko biće može da pretrpi".

"A sad su izgleda ponovo dobili krila sramotnim postupcima pojedinih "kolega" koji su promijenili stranu i hoće da ovu bandu vraćaju na vlast gazeći preko tridesetogodišnje muke i patnje ovoga naroda i potpuno je normalno "da im se može". Stoga, što se mene tiče, ovo je posljednji put - neću više nikad prijavljivati, procesuirati, podnositi krivične prijave, jer je to odavno izgubilo svaki smisao. Svu odgovornost za ono što se može desiti ubuduće snosiće svi oni zbog kojih se ovima može da ovo čine", naveo je Mrvaljević na Fejsbuku.

"Od danas slobodno izvolite "patriote" i ostala vojsko "intelektualaca" Mila Đukanovića i njegovih starih i novih partnera, znate đe živim, znate đe radim, znate đe pijem kafu, udrite - pa ko što ponese"