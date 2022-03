Ukoliko bi se crnogorski vojnici našli na teritoriji Ukrajine, Crna Gora bi mogla da postane legitimna meta Ruske Federacije, izjavio je jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević za RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komentarišući izjavu bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da ga je prisluškivala Srbija, Knežević je za RTCG naveo da se Katnić “pogubio”, te da je postalo monotono kriviti Srbiju za sve probeme u Crnoj Gori.

“Smatram da, ukoliko ne dođe do slanja crnogorskih vojnika u bilo kakve rizične operacije, kao što je to bio pokušaj da se pošalje do 50 crnogorskih vojnika u zemlje Baltika, a onda ako NATO odluči da ih pošalje na teritoriju Ukrajine i Rusije, Crna Gora bi mogla da postane legitimna meta Ruske Federacije, a mislim da to nikome nije u interesu u ovako jednoj maloj državi”, kazao je Knežević za RTCG.

Smatra da ukoliko budemo vodili jednu izbalansiranu politiku, da bi Crna Gora mogla da izbjegne bezbjednosne prijetnje.

Kada je riječ o ekonomskim posljedicama, Knežević vjeruje da ih već osjećamo.

“Tek ćemo ih osjetiti kako se bude približavala sezona i mislim da ćemo imati mnogo veće izazove kada je riječ o turističkoj sezoni nego što je to bio slučaj sa pandemijom”, kazao je on za RTCG.

"Tužilaštvo ima dovoljno elemenata da ispita tvrdnje Katnića"

Komentarišući izjavu Katnića da iza njegovog prisluškivanja stoji Srbija, Knežević kaže da sebivši GST “pogubio”.

“Mislim da je Katnić ljubomoran jer on nije dobio orden srpske zastave nego ja. Kažem to jer se 2016. zahvaljivao Srbiji da je najzaslužnija za razotkrivanje tog monstruoznog državnog udara koji smo mi planirali, a 2022. dolazimo do toga da je Srbija organizovala urotu protiv njega, te da ga je prisluškivala u njegovom kabinetu, iako je podignuta optužnica protiv Dejana Peruničića. To najbolje govori o tome da se gospodin Katnić pogubio i da se polako priprema za penzionerske dane”, kazao je Knežević za RTCG.

Knežević je dodao da Katnić treba da odgovara zbog optužbi na račun premijera i vice premijera Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića da su od njega tražili neka hapšenja, a pritom ih nije prijavio za zloupotrebu službenog položaja.

“Čini mi se da bi upravo sad Tužilaštvo imalo dovoljno elemenata da ispita tvrdnje Katnića”, kazao je on za RTCG.

Dodao je da Crna Gora ima sada dovoljno problema da bi tražila neprijatelje u regionu.

“Postaje monotono i depresivno da za sve probleme krivimo Srbiju”, zaključio je on za RTCG.