Znao sam da ne idem u pozorište, znao sam gdje idem, kazao je mandatar za sastav nove 43. vlade i lider GP URA Dritan Abazović, komentarišući to što je bio u restoranu "Potoci" na Bioču sa predstavnicima Pravoslavnog bratsva "Stupovi" iz Berana.

On je, u emisiji "Načisto" na TV Vijesti, ponovio da im je obećao da će se pojaviti na proslavi koju su organizovali u tom ugostiteljskom objektu, nakon što su ga vrijeđali ispred zgrade Javnog servisa.

"Ja sam se sa ljudima koji predstavljaju tu organizicje susreo ispred zgrade RTCG-a, a oni su vjerovatno protestovali protiv mene. Vrijeđali su me, ja sam otišao u velikoj galami. To se sve zavšilo oni su me kontaktirali, primio sam ih u kabinet, rekao da razumijem kontekst njihovog protesta, ali ja sam sve suprotno od desničara", kazao je Abazović u emisiji "Načisto".

On je rekao da svog čovjeka želi da respektuje kao ljudsko biće, ističući da su njegova vrata otvorena "makar za razgovor".

"To su ljudi koji su na ulici, osjećaju se diskriminisanim. Prilikom našeg susreta rekli su mi da imaju proslavu i da bi voljeli da se prvi put iskaže neka solidarsnost. Rekli su da bi im značilo da dođem. Ja sam znao da ne idem u pozorište, znao sam gdje idem", istakao je Abazović.

Ističe i da nije htio da ide sa obezbjeđenjem jer bi to, kako je objasnio, kod dijela predstavnika Pravoslavnog bratstva "Stupovi", izazvalo osjećaj da postoji mogućnost incidenta.

"Trebamo više inkluzivnih političara jer se na taj način ruši zid između određenih elemenata, naročito u ovom trenutku kad imamo narod na ulicama", poručio je Abazović.

On je rekao i da je očekivao "veći spektar političara" na tom događaju. Na pitanje zašto je sjeo pored predsjednika Opštine Budva Marka Carevića, Abazović je odgovorio da je sjeo gdje mu je pokazano mjesto.