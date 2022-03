Prava Crna Gora daje bezrezervnu podršku v.d. predsjedniku Skupštine gospodinu Strahinji Bulajiću u podmuklim podmetanjima koja se vrše na njega zbog njegove funkcije u Skupštini, navode u saopštenju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Čitav pritisak na njega ovih dana Pravu Crnu Goru jasno podsjeća na već oprobanu matricu tobožnjeg "državnog udara" iz 2016. godine i slične predstave za domaću i međunarodnu javnost, iza kojih se uvjek krila velika prevara građana i ogoljeno nasilje prema institucijama.", kazao je Milačić u saopštenju.

"Jedini član Skupštine koji po Ustavu i Poslovniku zakazuje sjednice redovnih zasjedanja, to je predsjednik Skupštine, odnosno vršilac dužnosti predsjednika Skupštine. Ne postoji bilo koji drugi poslanik u Skupštini, bio on predsjednik nekog od skupštinskih odbora, šef skupštinske grupe, radnog tijela, sekretar ili potpredsjednik same Skupštine, koji ima pravo predsjednika Skupštine ili njegovog vršioca dužnosti u zakazivanju redovnih sjednica.", dodaje on.

"Prava Crna Gora pozdravlja stav vršioca dužnosti predsjednika Skupštine gospodina Strahinje Bulajića da neće zakazivati sjednicu proljećnog zasijedanja Skupštine, dok se ne obezbijedi konsenzus 41 poslanika onih partija koje su na izborima 30. avgusta dobile podršku na programu rušenja režima DPS-a i dok se ne obezbijedi da odluke Skupštine neće zavisiti od podrške DPS-a ili njegovih koalicionih partnera.", zaključuje predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić.