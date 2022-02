Potpredsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da očekuje da će se Socijalistička narodna partija (SNP) do kraja sedmice izjasniti o eventualnom učešću u manjinskoj vladi.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Abazović je rekao da bi volio da SNP bude dio evropske vlade i, kako je naveo, vagona koji treba da vodi ka pomirenju u Crnoj Gori.

Abazović je novinarima, nakon predavanja na Ekonomskom fakultetu, kazao da kada je riječ o Vladi, rokovi ističu i da su iz URA-e ranije rekli da nije problem da se ide na izbore, ako se ne dođe do rješenja.

"Što se nas tiče sve bi trebalo raditi dosta brže, konkretnije i efikasnije", rekao je Abazović.

Na pitanje ko bi činio manjinsku vladu i da li bi to bili SNP, Socijaldemokrate i Socijaldemokratska partija, Abazović je kazao da i dalje čekaju stav SNP-a.

“Oni imaju svoju organizaciju i organe. Kakav god bio stav, mi ćemo ga poštovati. Ja bih volio da oni budu dio evropske vlade i dio vagona koji treba da vodi ka pomirenju u Crnoj Gori na duže staze”, kazao je Abazović.

Abazović je dodao da je, dok se ne utvrdi ko bi eventualno činio većinu i da li ona apsoultno postoji, neozbiljno da se tretiraju imena i na taj način ta imena dovode u neprijatnu situaciju.

“Ako bi nešto postalo izvjesno, bio bih raspoložen da kažem ko bi bio u vladi. Dok to ne postane izvjesno, mislim da ne treba zloupotrebljavati bilo čije ime”, naveo je Abazović.

Upitan do kada će čekati stav SNP, on je naveo da očekuje da će se do kraja sedmice izjasniti o eventualnom učešću u manjinskoj vladi.

“Ne mislim da smo u nekom zakašnjenju, ali očekujem da se do kraja sedmice situacija iskristališe”, rekao je Abazović.

Na pitanje da li će sa opozicijom predložiti predsjednika Skupštine, on je kazao da će danas biti konsultacije na nivou šefova poslaničkih klubova.

Abazović je istakao da ne misli da je vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić neko ko bi mogao da izvazove neku destrukciju.

Abazović je, o najavljenim blokadama Demokratskog fronta (DF), kazao da one, kao ni neki prethodni protesti, nijesu prijavljeni.

“Sve je demokratski iskaz, samo bez incidenata, to je najvažnija stvar. Za sada sve protiče mirno i ne bih unosio nikakvu dodatnu paniku”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, nada se da će svi biti na visini zadatka i da će sve odraditi sve mirno.

“Što se tiče policije, ona će se, kao i do sada, vrlo profesionalno odnositi i neće nijednim postupkom dolivati ulje na vatru, niti smatram da bi to bilo pametno u ovom trenutku”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da nijesu inicirali više sastanaka sa Demokratama, zbog saopštenja šefa poslaničkog kluba te partije Borisa Bogdanovića, koji je kazao da ne želi da sjedi za istim stolom sa URA-om.

“Jača desnica u Crnoj Gori i to je nešto sa čim treba da se suočimo”, istakao je Abazović.

On je dodao da su spremni uvijek da razgovaraju svima.

“Ali ako neko misli da ćemo da molimo za razgovor, to se neće desiti", poručio je Abazović.

Abazović je dodao da su potpisnici Memoranduma o saradnji u stalnoj komunikaciji.

"I sa drugim, ali razumjećete da je malo tjesnija saradnja sa potpisnicima Memoranduma", dodao je Abazović.

Upitan da prokomentariše situaciju u Ukrajini, Abazović je kazao da je tužna priča da se izabere rat kao rješavanje bilo kakve krize.

Kako je kazao, Crna Gora se jasno izjasnila preko ministra vanjskih poslova i potpredsjednika Vlade.

Abzović je naveo da su to zvanični stavovi države, da čvrsto stoji uz partnere, Evropsku uniju i NATO, i da apeluje na sve da se dijalogom rješavaju problem.

“Nijesmo mi država koja može da da neki značajan doprinos, ali smo država koja jasno zna stranu", rekao je Abazović.

On je pozvao da se situacija u Ukrajini ne rješava ratnim sukobima, nego za pregovaračkim stolom.