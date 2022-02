Potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović govoreći o situaciji u Ukrajini rekao da “tužna priča da se izabere rat kao solucija za rješavanja krize je primitivna”.

On je, odgovarajući na pitanje kako komentariše to što se Vlada nije zvanično oglasila i premijer u ostavci Zdravko Krivokapić povodom dešavanjima u Ukrajini, vicepremijer kaže da je to pitanje za njega ističući da se “ozbiljna državna politika ne vodi ćutanjem”.