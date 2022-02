Potpredsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović izjavio je da vjeruje da će, ukoliko bude bilo mudrosti, brzo sastaviti vladu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

On je u intervjuu za Hrvatsku radio-televiziju (HRT) rekao da “mi trebamo da damo maksimum da se to dogodi u praksi”.

“A ako se to ne bude dogodilo iz bilo kojih razloga, onda nama ne preostaje ni jedna druga solucija nego da se građanima vrate mandati i da na novim izborima odluče ko želi da upravlja Crnom Gorom u narednom periodu”, kazao je Abazović za HRT.

Napomenuo je i da je ponosan na sve napade na njega i da su mnogi u Crnoj Gori “skloni dramatizaciji svega”.

Abazović je dodao da je dao zakletvu da će se boriti protiv organizovanog kriminala.

“Dao sam besu da ćemo promijeniti Crnu Goru i da ćemo se boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije, da ćemo stvoriti građansko društvo, da ćemo učiniti sve da Crna Gora što prije postane članica EU. Da ćemo uložiti sve svoje atome snage da pomirimo Crnu Goru i da od ove dvije podijeljene Crne Gore napravimo jednu funkcionalno bogatu državu. To je riječ koja se daje i koja se mora održati. Međutim, da bi se to ostvarilo u praksi, potrebno je savladati niz prepreka koje nisu ni male ni jednostavne. Ali sve dok čvrsto stojimo na toj poziciji, mislim da se možemo nadati uspjehu”, rekao je Abazović.

O nesporazumima sa onima sa kojima pregovara, naveo je da je to normalno jer razmišljaju na različite načine.

“Pa, to je tačno, ali nikada ne bismo došli u ovu situaciju da smo svi razmišljali na isti, identičan način. Mislim da naše društvo demokratski sazrijeva, da se ta dinamika nije ubrzala koliko bismo mi ili ja lično željeli. Osjećam da se pravi napredak i vjerujem da, bez obzira na naše razlike, konačno možemo da postignemo dogovor”, naglašava Abazović.

Upitan zbog čega je došlo do zastoja, iako je bilo najavljeno da će ga predsjednik Crne Gore Milo Đukanović imenovati za mandatara, odgovorio je da se mandat daje onima koji sigurno mogu sastaviti vladu, iako u teoriji postoje i suprotne stvarnosti, u smislu da se to nekada ne dogodi.

“Ne vidimo zašto bismo žurili oko toga. Prvo, nisam ja neko ko ima ekskluzivno pravo da dobije mandat da sastavi vladu”, kazao je Abazović.

Dodao je i da svako ko od 77 poslanika, izuzimajući poslanike koalicije “Crno na bijelo”, može da sastavi većinu “srećno mu bilo, prvi ću čestitati”.

“Ja samo ne vidim kod drugih inicijativu. Ja je ne vidim, ne prepoznajem. Ne kritikujem, ali navijam i vrlo fer kažem da četiri čovjeka ne mogu napraviti ništa spektakularno. Ima ih 77, ko god može da dođe do 41, a to je većina, ili više, srećno bilo. Ako se to dogodi, to je dobro. Mi nudimo neke solucije, za prethodnu vladu smo dali soluciju kroz ekspertsku vladu”, kazao je Abazović.

Volio bi, naglašava, vidjeti veću inicijativu i od drugih političkih subjekata.

“Zemlja se ne mijenja time što ćete sjedjeti pasivno i čekati da neko drugi za vas završi posao. To važi za sve političare, i ovo nije kritika nego afirmativno motivaciono djelovanje na njih. Ko god želi da se takmiči u dobrom, a ja mislim da je ta vrsta idejnog konflikta pozitivna za društvo, što se mene tiče, ima apsolutnu i moralnu i političku podršku… Mi nudimo neki koncept, svi neka rade u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, to važi i za predsjednika države. Ako ima nekom drugom da da mandat, neka ga da. Ako misli da nikom ne treba dati mandat, i to je možda neko rješenje, ići će se na izbore. Ja zaista u tome ne vidim problem”, kazao je Abazović.

Komentarisao je i napade zbog rušenja vlasti i to što sada pregovara sa istim ljudima sa kojima je rušio vladu.

“Ove napade shvatam veoma olako. To su djetinjasti napadi, oni nemaju nikakve veze sa bilo kakvim zdravorazumskim pristupom bilo čemu. Mi smo zemlja u kojoj vrlo često političke elite pokušavaju da dramatizacijom steknu političke poene. Sve vide kroz dramatizaciju, dramatizaciju – pala vlast, dramatizaciju palog Đukanovića, dramatizaciju – nestaće Crna Gora, dramatizaciju – nešto strašno će se desiti, korumpiran, uzeo pare… Dramatizacija svega. Na kraju priče, kada podvučete crtu, vidite da je to vrlo neozbiljna politika. Ponosan sam na sve napade na mene. Bio bih veoma zabrinut da nije bilo takvih napada”, izjavio je Abazović.

Upitan da li koliki uticaj na Crnu Goru ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Abazović je odgovorio da “on ima svoje političke favorite u Crnoj Gori”.

“I to je to, što da radimo? Ja sam na drugoj strani, što bi se reklo, mi predstavljamo drugi politički subjekt, drugi svijet, drugo poimanje politike, drugu viziju”, kazao je Abazović.

Na pitanje da li zbog toga u manjinsku vladu neće ući prosrpske stranke, kaže da DF eće ući.

“Zato što je favorit Srbiji, nije to razlog. Kao što za nas glasaju neki građani, i za njih glasaju građani. Ja iskazujem respekt prema svim ljudima koji su glasali za bilo koju političku opciju. To je njihovo demokratsko pravo. Međutim, mi smatramo u ovom trenutku dobro da one strukture koje imaju malo narušen međunarodni ugled, ili stvaraju određeni problem da se društvo u potpunosti pomiri, da oni ostanu van struktura vlasti”, poručio je Abazović za HRT.