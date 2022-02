Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je za Adria TV da se sa predsjednikom Crne Gore Milo Đukanovićem se ne poznaje lično i da su samo imali sastanak 90-tih godina u vidu konsultacija.

"A ja sam već tada postao persona non grata u Crnoj Gori. Smetao sam, bila mi je ugrožena egzistencija i izgubio sam posao petog dana bombardovanja", rekao je Medojević u emisiji "Patriotske igre" na Adria TV.

On je naglasio da se Đukanović neće mirno povući sa vlasti i da njegovo političko djelovanje identično štetnosti osiromašenog uranijuma.

"Takva vrsta političara i diktatora dobrovoljno i miroljubivo ne silazi sa vlasti", dodao je Medojević.

Kako je rekao, razlog je to što on ne štiti samo svoju platu od 2.000 eura ili automobil "majbah".

"On štiti slobodu i milijarde jedne organizacije, koju je vodio tridesetak godina. Tu je mnogo ljudi, koji su zabrinuti ako on više nije u politici. On je njima ostao poslednji politički garant da bilo ko u Crnoj Gori ko formira vlast neće ih hapsiti, neće im oduzimati imovinu i neće ih optuživati za najteža krivična djela", istakao je lider PzP-a.

To je, prema njegovim riječima, razlog zbog kog je Đukanović u ovom trenutku opasan.

"On nema političku moć da formira vlast. On je politički osiromašeni uranijum. Oni ljudi koji su mislili da ih njegova blizina grije zbog toplote i njegove slovenske duše, ustvari to je od zračenja od osiromašenog uranijuma", smatra Medojević.

Takođe je naglasio da je najveći problem u državi to što Crnogorci mnogo vole da se prave pametni i ne vole da im se kaže istina u oči.

"Od početka sam ukazivao da je Vlada Zdravka Krivokapića bila neodrživa, jer se nije bavila strateškim i ključnim problemima zemlje", zaključio je Medojević za Adria TV.