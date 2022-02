Formiraće se manjinska vlada, a taj rezultat je epilog jednog opasnog političkog eksperimenta u kojem živimo godinu i po dana, poručio je predsjednik Pokreta za promjene i član Demokratskog fronta Nebojša Medojević u jutarnjem programa BN TV.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Trebalo je i treba trgnuti državu Crnu Goru i zarobljene institucije iz smrtonosnog zagrljaja mafije i sprovesti one reforme koje bi dovele prije svega do moralne političke institucionalne ekonomske obnove Crne Gore”, kaže Medojević, navodeći da je nažalost sve jedan element demokratizacije i demontaža države režima Mila Đukanovića.

Sa druge strane, prema riječima lidera PzP-a, ono što je Demokratski front okupilo u jednu složenu političku organizaciju je vrijeme da se u Crnoj Gori otpočne široko društveni dijalog oko temeljnih vrijednosti na kojima se treba graditi buduća Crna Gora.

“Moramo da učinimo jedan istorijski zadatak u Crnoj Gori, a to je pomirenje unutar pravoslavnog korpusa, tačnije crnogorsko-srpsko pomirenje, kako bismo došli do kreiranja nekog modusa gdje bi se ispoštovali svi kolektivni identiteti, što u Crnoj Gori do sad nije urađeno, već je praktično Đukanović od 98. godine pokušavao da državu i vlast u Crnoj Gori kreira na antisrpskim i antipravoslavnim osnovama”, ističe Medojević.

Smatra da je Đukanovića do pada na izborima dovelo ukidanje Srpske crkve što je ljudima predstavljalo udar na dom.

Dodaje da je glavni cilj Demokratskog fronta bio pomirenje unutar pravoslavnog korpusa.

“Taj zadatak nije urađen. Demokratski front je eliminisan iz Vlade, a na osnovu uticaja moći. Nažalost, uticali su i dijelovi Crkve koji su napravili jednu vrstu koalicije sa centrom privatnog kapitala, oni koji stoje iza političke organizacije URA, koja nije nikakva stranka, već političko krilo privatnog kapitala”, kazao je on.

Medojević navodi da ciljevi nisu ispunjeni, pa dolazi do rušenja Vlade.

“Došli smo u još opasniji eksperiment gdje je grupa nacionalnih stranaka sklopila čuveni memorandum i praktično sklopila dogovor o rušenju ove vlade koja inače nikad nije morala biti ni osnovana. I opet se formira jedan politički inženjering gdje se želi napraviti nova Vlada, ali koalicijama koje su izrazito antisrpske”, zaključuje on za BN TV.