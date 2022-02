Pobjednička koalicija “Za budućnost Crne Gore” prestala je da postoji čim su izbori završeni, saopštio je lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

On je dodao da će njihov poslanik u parlamentu od 13. marta nastupati samostalno.

On je naglasio da "skoro dvije godine traje politička korektnost Ujedinjene Crne Gore u kojoj su, kako je kazao, prećutali i ono što nijesu trebali".



"Nažalost, naša pobjednička koalicija prestala je da postoji čim su izbori završeni. Formiranjem nekoliko poslaničkih klubova, a ne onog priželjkivanog kluba koalicije Za budućnost Crne Gore nanijeli smo štetu jednom velikom političkom brendu koji je bio u nastajanju. Mišljenja sam da pojavljivanje na lokalnom nivou sa imenom koalicije Za Budućnost (ovog ili onog grada) nije bilo dovoljno da sačuvamo neko programsko jedinstvo i za prve naredne parlamentarne izbore. Od Nikšića, preko Herceg Novog, pa do Mojkovca, iako sa istom simbolikom i imenom, nikada nismo nastupili u istom sastavu", smatra Danilović.





Ujedinjena Crna Gora, prema njegovim riječima, u Herceg Novom nije ni pozvana na razgovore sa partnerima.

"Tada smo donijeli odluku da nikada više sebi ne dopustimo slično poniženje. U Mojkovcu smo nastupili samostalno i napravili odličan rezultat i to između velikih koalicija. Spremamo se za takav nastup i u Beranama jer koaliranje ima smisla ako su članicama makar slične političke perspektive. Nažalost, ostalo je malo čega zajedničkog u pogledu na Budućnost Crne Gore između nas i naših političkih saveznika sa avgustovskih izbora 2020", naveo je Danilović.

Dodaje da u politici nema mjesta inatu i osvetoljubivosti ali ni malodušnosti.

"Na stranačkoj Skupštini Ujedinjene, koja je zakazana za 13. mart, ubijeđen sam da će biti potvrđeno dominantno raspoloženje da se građanima ponudi jedna nova, samostalna politika u kojoj nema straha od izbornog nastupa. Boriti se samo za mandate, odborničke i poslaničke, i priželjkivati sigurnu koalicionu luku, Ujedinjenoj CG ne može biti izazov. Ta vrsta ponude je već jako zastupljena od strane drugih subjekata i mi im želimo sreću", poručuje on.

Smatra da na stranačkoj skupštini neće ponuditi ni politiku mladih ni politiku starih.

"Ponudićemo samo politiku za one građane koji drže do sebe, svojih principa i političkih ciljeva. Politika ne pripada juniorima i seniorima nego čovjeku sa političkim stavom. Iz tehničkih razloga do sada smo bili u poslaničkom klubu DF- NSD, DNP, UCG, RP. Trudili smo se da naš poslanik dr Vladimir Dobričanin doprinese radu tako što, shodno i vlastitom temperamentu, ne bismo dolivali ulje na vatru i učestvovali u svađama koje niko od nas nije očekivao u danu one velike i istorijske pobjede", poručio je Danilović.

Naglašava da će od 13. marta poslanik Ujedinjene nastupati samostalno što otežava rad u Skupštini.

"Ni nakon toga nećemo željeti politička neprijateljstva ali nećemo ni ćutati zbog "višeg interesa" jer je on, nažalost, pogažen, i to ne našom voljom. Značaj politike se ne mjeri mandatima jer katkad, u neprincipijelnoj trgovini, i jednim mandatom možete presuđivati mimo obećanog, a sa njih desetak dobiti, čak, i šansu da upravljate cijelom državom. Nama to nije ni želja, ni namjera ni cilj. Suprotno tome, ogroman broj mandata, makar do sada, nije značio i ogromnu odgovornost. Neko je morao da počne drugačije i mi ćemo to raditi sa radošću. Biramo svoj put i istrajaćemo. Politika ne smije više biti iznad moralnih načela i ljudi koji u nju ugraduju svoje sudbine", navodi se u saopštenju.