Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da će partija na čijem je čelu podržati platformu DF-a za razrješenje političke krize, ako se tri pobjedničke koalicije do 10. decembra dogovore da je nova vlada najbolja opcija, i ujedno riješe sve probleme

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore ocijenio i da će biti vrlo teško doći do dogovora, uz napomenu da je lakše bilo rekonstruisati postojeću vladu, nego praviti novu.

Najavio je i da će kolegama iz Demokratskog fronta (DF) odgovoriti na vrijeme u vezi sa platformom koju su ponudili za rješenje političke krize u Crnoj Gori.

"U našem odgovoru biće žaljenje što proces rekonstrukcije Vlade nije dobio podršku svih, jer smatramo da je to bilo nužno, da je to bio sljedeći korak, pa da tek potom kad bi ispucali taj argument, mogli doći do toga da je potrebna nova vlada", rekao je Danilović.

Ako se, kako je rekao, tri pobjedničke koalicije dogovore do 10. decembra da je najbolja nova vlada i riješe sve prateće stvari, Ujedinjena Crna Gora, kako je rekao, daće podršku.

"Ipak, mi vjerujemo da će to biti vrlo teško. Lakše je rekonstruisati postojeće vlade, nego izabrati nove", smatra Danilović.

Kakvi god odgovori bili na platformu DF-a, kako je rekao, ni svijet ni Crna Gora neće stati 10. decembra.

Odgovorni su svi, smatra, što nije došlo do rekontrukcije vlade: "Ne prihvatam priču da nam je vlada nametnuta. Ne, mi smo je birali".

Danilović smatra i da je Građanski pokret URA standardan u jednom - nema rekonstrukcije, nema nove konstrukcije: "Moje javno pitanje kolegama iz GP URA je šta ima? Ako vjeruju da ne treba ništa, da svakome od ministara treba poslati poruku da su bezbjedni, to je rezanje vlastitih krila".

Ne može se, kaže Danilović, biti protiv svega što je popravljanje kvaliteta rada Vlada, "iako promjećujete da stvari ne funkcionišu".