Samo je jedno sigurno, niko se nije resetovao, već se Dritan samo restartovao, poručio je poslanik Demokrata Danilo Šaranović nakon večerašnje izjave vicepremijera Dritana Abazovića.

"Njemu je do kockanja, do uloga i zarade, a nama do naroda i države. Neko osta sa građanima, a neko ode sa DPS-om. Sve u svemu, sretan put i samo pozitivno", naveo je Šaranović na Tviteru.