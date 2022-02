GP URA želi da razgovara s parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor, rekao je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić na konferenciji za medije.

"Veoma važni razgovori s Građanskim pokretom URA. Tražili smo da raščistimo stvari ako je donijeta odluka da idu s DPS-om da se rastanemo kao ljudi i da svako ide svojim putem. Od njih smo dobili čvrsta uvjeravanja da žele da razgovaraju s parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor. Na prvom mjestu žele da se ostvare određeni politički ciljevi", rekao je Mandić.

Na današnjem sastanku sa Dritanom Abazovićem dobili su program nove vlade.

"Istakli smo da DF ne može s DPS-om podržavati bilo kakvu vladu i da je okrenut poštovanju većinske volje. Dužni smo da u parlamentarnoj većini pronađemo rješenje i pređemo preko ružnih riječi. Nismo učestvovali o tome jer su svi građani dovedeni u opasnost zbog političke krize", dodao je Mandić.

"Rekli su nam iz URA-e da imaju problem s Demokratama, da žele da razgovaraju s njima, ali da ne dobijaju odgovor. Želimo taj dogovor i rješenje. Ne želimo da budemo u suprotnosti s voljom građana i ne želimo da radimo s DPS-om. Naša želja ne zavisi samo od DF-a. Vjerujemo da ovo što su nam saopštili iz URA-e je njihov iskren stav, a vrijeme će pokazati je li to tako", kazao je on.

Mandić je rekao kako su tražili da nova vlada završi neke stvari koje nije prethodna i da se ni po koju cijenu ne izbjegne većinska volja građana.

"Vjerujemo da će biti dovoljno razuma u parlamentarnoj većini da pokidane niti povratimo. Ne gubimo nadu i vjeru da se to može postići. Ne želimo da povlačimo brze poteze koji to mogu raskinuti", rekao je Mandić.

Lider DF-a istakao je i da "ko god krene s DPS-om, bili oni URA ili SNP, mora znati da ih niko neće doživljavati kao one koji su iskoristili DPS, već kao da ih je DPS iskoristio" i najavio eventualne proteste.

"Ako dođe do najgoreg scenarija, a to smo rekli i Abazoviću, da moraju da računaju da će DF voditi vaninstitucionalnu borbu protiv toga da DPS zauzme poluge moći koje joj ne pripadaju. Naredne nedjelje biće konsultacija s predsjednikom države. Tražimo strpljenja", poručio je on.

Kazao je da se sa Đukanovićem sastao samo jednom, 2008. godine, zajedno s drugim predsjednicma opozicionih stranaka, kad je Vlada Crne Gore priznavala Kosovo.

"Tada smo mu prenijeli poruku da je krenuo stranputicom koja može da bude opasna za Crnu Goru. Nikad nisam imao nikakvog drugog ni javnog, ni tajnog razgovora s njim", dodao je Mandić.

Milan Knežević je rekao daa smatraju da je neophodno da dođe do dogovora u okviru parlamentarne većine.

“DF ne može sarađivati niti biti bilo koji vid podrške gdje je DPS”, rekao je Knežević.

Ne žele, kako kaže da bez izbora dođu na vlast. Knežević je apelovao na kolege iz URA-e i Demokraa da sjednu i da se dogovore.

"Abazović nam je saopštio da vidi neke funkcionere Demokrata u Vladi", ističe Knežević.

"Mi nećemo prihvatiti bilo kakve manjinske podrške u kojima bi bio DPS. Ne možemo biti dio toga, jer smatramo da je Đukanović uz Krivokapića i Abazovića najodgovorniji za političku krizu", istakao je Knežević.

Knežević je istakao da lideri DF-a neće biti u novoj vladi, ali je neophodna da se nađu ljudi iz tog saveza. Takođe, dodao je da će na konsultacijama kod Đukanovića njihov savez predstavljati Mandić i on.

"Reći ćemo mu da će biti ključni krivac ako dođe do prekrajanja izborne volje. Takođe, krivci će biti svi oni iz parlamentarne većine koji krenu u taj aranžman. DF će na to imati jasan i nedvosmislen vaninstitucionalni odgovor. Ne želimo da bez izbora dođemo na vlast. Ako ne bude dogovora, najpoštenije rješenje je tehnička vlada koja bi pripremila nove izbore", kazao je Knežević.

Knežević se osvrnuo i na nedavna dešavanja u Luci Bar odakle je ukradeno preko 11.000 paketa cigareta.