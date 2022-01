Lider PzP-a Nebojša Medojević tvrdi da je novac jedini motiv zbog kog je, kako kaže, Abazović izdao izbornu volju građana.

On je u emisiji Usijanje na Kurir televiziji kazao da su se predsjednik države Milo Đukanović i potpredsjednik Vlade Dritan Abazović sastali u Dubaiju i da je bilo riječi o novcu, što je Abazović večeras negirao.



"Milo Đukanović i Dritan Abazović su se susreli u Dubaiju. Otvoreno sumnjam da se tu radilo o novcu, jer jedini motiv za ovo što je Dritan uradio je novac. Otvoreno sumnjam da su se dogovorili o novcu. Imate situaciju da je predsjednik vlade optužio svoga zamjenika da podržava narko kartel i da je odao informacije koje su međunarodne službe dostavile Dritanu Abazoviću da bi zaštitio narko klan, to je ovaj kavački klan. A zamjenik premijera je optužio premijera da švercuje cigarete, što je takođe tačno, jer je bliski rođak premijera Krivokapića jedan od glavnih distributera šverca cigareta u prethodnom režimu", dodao je Medojević u Usijanju.



"Ove strukture su se formirale samo oko jednog cilja, a to je da treba zaštititi tekovine Mila Đukanovića, da ga ne treba hapsiti, da ne treba zabraniti rad DPS, da se dosijei i tajne službe ne trebaju otvarati, jer bi se tamo možda našli neki sveštenici u Crnoj Gori i neke druge strukture i da treba uništiti Demokratski front. Treba istinu reći - ova vlada je formirana da sačuva DPS i da uništi DF. To je bio cilj", dodao je Medojević.